حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 22-3-2022 مهنيا وعاطفيا

شغف كبير لدى البعض بمعرفة حظك اليوم وما تخبرهم به الأبراج الفلكية والطالع وتحديدًا في ظل تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، ولهذا البعض لا يمكنهم أن يبدأوا يومهم دون معرفة تأثير حركة الأبراج على حياتهم الشخصية ويومهم، حتى وإن كان على سبيل المزاح وحب الاستطلاع فقط.

ويعرض «الوطن» حظك اليوم الثلاثاء على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج الشمسية الاثنى عشر بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، للمهتمين بعلم الفلك وتحركات الكواكب في المدار الشمسي.

حظك اليوم برج الحمل 22-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك اليوم أن تخطط للمستقبل وتحسن إدارة أموالك.

حظك اليوم برج الحمل 22-3-2022 على الصعيد العاطفي

يمكنك أن تقترب بلطف من الأصدقاء وممن تحب، فقط لا تعلن عن خططك وأخبارك.

حظك اليوم برج الثور 22-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تخفف من انفعالاتك ولا تعلن عما لديك من معرفة.

حظك اليوم برج الثور 22-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الارباكات تستطيع أن تتجاوز خلافا عابرا مع شركاء الحياة إذا أقمت وزنا لرغبات شريكك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-3-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل العمل يساعدك على تحقيق النجاح فتتقدم أعمالك وتستدرك الأخطاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك جاذبية وتألقا، وتستطيع أن تؤثر في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 22-3-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تتغلب على العقبات وتظهر اليوم مرونة ولباقة.

حظك اليوم برج السرطان 22-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمدك بكل الطاقة العاطفية التي تساعدك على أن تبدو ودودا وتكسب الثقة ويتبعك الآخرون لذلك.

حظك اليوم برج الأسد 22-3-2022 على الصعيد المهني

القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع.. حافظ على حقوقك ولا تتسرع في توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج الأسد 22-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تخوض جدالا الهدف منه التعاون والتكامل، فقط تجنب الصدام.

حظك اليوم برج العذراء 22-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالطاقة والحماس ويعدك بلقاءات موفقة ومفيدة، فقط لا تغامر خاصة في توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج العذراء 22-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأهل والأحباب وتسعد بحبهم.

حظك اليوم برج الميزان 22-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بجدية بمسائل مهنية ومالية، فقط اعتن بحساباتك، ولا تتسرع في توقيع الأوراق تجنبا للخسائر.

حظك اليوم برج الميزان 22-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج العقرب 22-3-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. عطارد والقمر يساعدانك على مجابهة العقبات من أجل القيام بخطوات بناءة على طريق تقدمك الشخصي.

حظك اليوم برج العقرب 22-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ما يجعلك ساحرا وتستطيع أن تجذب إليك الجنس الآخر.

حظك اليوم برج القوس 22-3-2022 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تنظم جهودك وأفكارك وأعمالك، واحرص على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج القوس 22-3-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل ولدراسة كل شيء وكل شخص بدقة وتراقب جيدا المحيطين بك.

حظك اليوم برج الجدي 22-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يعدك بأجواء إيجابية تبعث فيك القدرة على تخطي العقبات.

حظك اليوم برج الجدي 22-3-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل العلاقات يمنحك حضورا واهتماما بمن حولك ويخيم الود على علاقاتك

حظك اليوم برج الدلو 22-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتأنى وكلما كنت مرتبا في أفكارك كلما كنت مقنعا ومبدعا.

حظك اليوم برج الدلو 22-3-2022 على الصعيد العاطفي

تميل مولود برج الدلو نحو مراجعة حياتك وخبراتك ويساعدك ذلك على تحديد ما ترغب به وتسعد به فعلا.

حظك اليوم برج الحوت 22-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمدك باليقظة وبالقدرة على تنمية أعمالك وتصيب هدفك.

حظك اليوم برج الحوت 22-3-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك تألقا والوقت مناسب للاستمتاع بوقتك مع الأحباب والأصدقاء ويجذبك كل جديد.