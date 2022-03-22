حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 22-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس معروف أنه ولد خلال الفترة من 23/11 إلى 21/12، وإذا كنت من مواليد هذا البرج فأنت من الأشخاص الذين يختلفون عن باقي الأبراج، وينجذب إليهم المحيطين بهم، لكن يجب عليك أن تتحلى بالصبر ولا تتدخل في أمور الغير حتى لا تقع في الكثير من المشاكل، وابتعد عن التسرع وفكر جيداً حتى لا تجعل التكبر والغرور يؤثران على قراراتك.

ومن خلال تصريحات مهمة من خبير الأبراج عبير فؤاد، لـ«الوطن»، سنقدم في هذا التقرير حظك اليوم لمولود برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وتقول خبير الأبراج عبير فؤاد لهذا المولود على الجانب المهني والصحي، إن من المهم اليوم أن تنظم جهودك وأفكارك وأعمالك، واحرص على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

أما عاطفيا واجتماعيا، فتخبرك خبيرة الأبراج مولود برج القوس أنك اليوم تميل للتأمل ولدراسة كل شيء وكل شخص بدقة وتراقب جيدا المحيطين بك.

الحب والعمل ومولود برج القوس

من المعروف أن مولود برج القوس يحمل الكثير من الصفات، إذ يمتاز مواليد بالنشاط والطموح ويحبون ابتكار افكار جديدة لذلك فهم مميزون في مجالهم وفي وسط الآخرين، كما أنّه على الجانب العاطفي يعد من أروع الأبراج على الإطلاق فحبه نادر الوجود أقرب إلى المثالية، عندما يقع برج القوس في غرام ما يصبح هذا الشخص لديه بمثابة شيء سامي يحيطه بهالة من نور ويحافظ عليه مدى الحياة.