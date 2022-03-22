11 معلومة عن المنصة الوطنية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان

أطلقت وزارة الصحة والسكان مؤخراً المنصة الوطنية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي تعتبر أول منصة إلكترونية مجانية في مصر في هذا التخصص، لذا تستعرض «الوطن» كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمنصة ورابطها الإلكتروني.

المنصة الوطنية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان

1- يمكن لجميع المواطنين الوصول إلى المنصة الوطنية من خلال الدخول على هذا الرابط.

2- تقدم المنصة الخدمات الحكومية للصحة النفسية وعلاج الإدمان بشكل مجاني.

3- المنصة الوطنية لخدمات الصحة النفسية تستهدف كافة الفئات العمرية.

4- توفر المنصة الخدمات الحكومية سواء للمصريين أو غير المصريين على أرض مصر.

5- المنصة هي الأولى من نوعها داخل إقليم شرق المتوسط.

6- المنصة هي تعاون بين 4 جهات، وهي كالتالي: أولا الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وثانياً المركز القومي للمعلومات في وزارة الصحة والسكان، وثالثاً منظمة الصحة العالمية، وأخيراً جامعة بريتش كولومبيا في كندا.

7- يتولى المنصة نخبة من الكوادر التقنية والفنية من وزارة الصحة والسكان، مع الخبراء الدوليين والمعالجين النفسيين وذلك في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

8- تساعد المنصة كافة المواطنين في تقديم الاستشارات النفسية والدعم النفسي لهم من خلال سرية وخصوصية كاملة، بالإضافة إلى أنها تساعد أيضاً في تصحيح مختلف المفاهيم المغلوطة وتصحيحها وتقديم المعلومات السليمة للجميع.

9- تنقسم المنصة الوطنية 3 أقسام رئيسية، وهي كالتالي: الأول يضم محتوى تثقيفي توعوي من خلال معلومات متاحة علمية مهمة حول الاضطرابات الشائعة في مجال الطب النفسي العام وفروعه مثل المسنين والإدمان والمراهقين والأطفال.

10- القسم الثاني من المنصة يحتوي على خدمات الدعم والاستشارات النفسية عن طريق العيادات الافتراضية وهي باسم «التطبيب عن بُعد».

11- القسم الثالث من المنصة يحتوي على المشرفين والقائمين على الموقع، وهو مختص بمتابعة أداء المنصة، وعرض أبرز إحصائياتها.