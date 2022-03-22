ترامب يهدد بوتين بـ«النووي»: لو كنت في السلطة لواجهتك بأقوى سلاح أمريكي

جدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجومه اللاذع للإدارة الأمريكية الحالية، بقيادة الرئيس جو بايدن، قائلا إنّ العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أوكرانيا، لم تكن لتبدأ لو كان ما يزال رئيسا لأمريكا، وذلك بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ترامب يهدد بوتين بـ«الغواصات النووية»

وقال ترامب، في تصريحات تليفزيونية لقناة «فوكس بيزنس»: «إذا بدأ الرئيس الروسي، تلك الحرب خلال وجودي في البيت الأبيض، لاستخدمت السلاح النووي لتهديد موسكو، وهددت روسيا بغواصات نووية، وكنت سأخبر بوتين أنّنا سنصول ونجول في السواحل الروسية».

وعن مقترح إرسال مقاتلات ميج الأمريكية لمساعدة القوات الأوكرانية، أكد ترامب أنّ هناك أشياء أكثر أهمية يمكن للولايات المتحدة فعلها دون الحاجة إلى تلك المقاتلات، كاستغلال قدرتها العسكرية الهائلة واستخدام الغواصات النووية الأمريكية التي تعد الأقوى على الإطلاق.

واختتم ترامب حديثه التليفزيوني، بكلمة وجهها إلى بوتين، قائلا: «بوتين.. أنت تستخدم كلمة نووي كثيرا، سنرسل الغواصات النووية إليك وسنحيط كل الحدود الروسية، فآلاف الناس يموتون، ويجب عليك إنهاء تلك المأساة فورا».

ترامب: سياسات بايدن ستتسبب في حرب عالمية ثالثة

وكان دونالد ترامب، سخّر في وقت سابق، من سياسات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، قائلا إنّها ضعيفة وتفتقر إلى الكفاءة، ما قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، بحسب وكالة «روسيا اليوم».

وأكد ترامب، أنّ ضعف إدارة بايدن تسبب في زيادة عدد الصواريخ التي أطلقتها كوريا خلال تلك الفترة، متهما إياه بسوء تنظيم عمليات انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال ترامب لبايدن، إنّه كان من الواجب عليك قبل أن تفكر في حماية حدود أوروبا الشرقية، أن تحمي الحدود الأمريكية في تكساس، وتهتم بوضع المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأمريكية المكسيكية.