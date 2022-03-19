أوكرانيا تطالب الصين بإدانة العملية العسكرية الروسية

طالبت أوكرانيا الصين بإدانة العملية العسكرية الروسية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقال مستشار رئيس أوكرانيا، إنه إذا استمرت الحرب فإن أوكرانيا لن تكون قادرة على تصدير الحبوب إلى العالم.

وأضاف مستشار رئيس أوكرانيا، أن الدعم الغربي عوض الخسائر الناجمة عن فقد إيرادات صادرات الحبوب بالعملة الصعبة.

لافروف:عمليتنا العسكرية في أوكرانيا أفشلت مشروع الغرب المعادي لروسيا

فيما قال وزير الخارجية الروسي، إن عمليتهم العسكرية في أوكرانيا أفشلت مشروع الغرب المعادي لروسيا.

روسيا: مفاوضات أوكرانيا تحسنت

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن مشاركة الوفد الأوكراني في المفاوضات كانت شكلية في البداية قبل تحسن الأمور.

وشنت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تجرى مفاوضات بين الطرفين لحل الأزمة