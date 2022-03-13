ترامب ساخرا من بايدن: العالم يضحك على أمريكا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن العالم يضحك على أمريكا، وذلك خلال مهاجمته للرئيس الحالي جو بايدن، على خلفية تعامله الضعيف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، واصفًا بايدن خلال مؤتمر الحزب الجمهوري بولاية كارولينا الجنوبية، بأنه أكثر الرؤساء ثراء بالطاقة والغاز على مستوى العالم، مضيفًا: «بسبب الهستيريا المناخية لحزب بايدن، قرر وقف إنتاج النفط والغاز الطبيعي الأمريكي».

ترامب: العالم يضحك على أمريكا

وأكد ترامب أن بايدن يتوسل إلى العالم لإمداد الغاز بعد تخليه عن النفط الروسي، معربًا عن انهيار أمريكا في ظل إدارة بايدن، إذ تتعرض البلاد لدمار كبير.

ترامب يهاجم سياسة بايدن غير اللائقة

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، وصف ترامب بايدن بالغباء الشديد، بسبب تصرفاته غير اللائقة، مما أظهر البلاد بأنها غير قادرة على إنهاء اعتمادها على النفط الروسي، متهمًا بايدن بالسماح لروسيا باستكمال خط أنابيب الغاز «السيل الشمالي-2»، ساخرًا: «الرئيس بوتين والمفاوضين الصينيين يضحكون علينا».

وفي السياق ذاته، وصف ترامب خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي في أمريكا، بأنه طبيب بارع في الترويج فقط، وليس لديه خبرة طبية جيدة، موضحًا أنه ليس جديرًا بشأن التعامل مع فيروس كورونا، إذ دعا «فاوتشي» ترامب لمطالبة الصين بدفع 10 تريليونات دولار تعويضات للبلاد والعالم بسبب كورونا.

من جهة أخرى، غرد نجل الرئيس السابق ترامب، جونيور، على حسابه الشخصي عبر موقع «تويتر»، أمس السبت، قائلًا: «العالم يضحك على أمريكا، هل التكنولوجيا الصخمة قادرة على فرض رقابة على الرئيس؟، حيث انعدمت حرية التعبير، وسيطر عليها زعماء اليسار»، وذلك على خلفية إغلاق «تويتر» لحساب والده ترامب بسبب التحريض على العنف بالبلاد.