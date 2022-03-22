تفاصيل وظائف مصلحة الضرائب الجديدة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

يهتم الجميع بالوظائف الحكومية المختلفة سواء للخريجين أو المناصب القيادية، ومن ضمن ما تم الإعلان عنه مؤخرا، وظائف بمصحة الضرائب المصرية، إذ أعلنت المصلحة عن حاجتها لـ588 موظفا جديدا، ويستمر تلقي الطلبات حتى يوم 12 أبريل المقبل.

وفيما يلي تقدم لكم «الوطن» تفاصيل وظائف جديدة طرحتها مصلحة الضرائب، وفقا لما بينته بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الإلكتروني، وأبرز الشروط والأوراق المطلوبة، للقبول بهذه الوظائف المتاحة، وهي كالتالي:

وظائف مصلحة الضرائب

وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام.

الشروط المطلوبة

أن يتوافر لدى المتقدم للحصول على الوظيفة القدرات اللازم لشغل الوظيفة، وبالنسبة للمهارات الفنية فيجب أن يجتاز المتقدم البرامج التدريبية التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولابد أن يكون تقلد وظيفة بمستوى وظيفي أول عام على الأقل.

الأوراق المطلوبة

على الراغبين في شغل وظائف مصلحة الضرائب المصرية، تقديم نموذج طلب شغل الوظيفة.

تقديم بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

وبالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة لابد من تقديم شهادات خبرة معتمدة ومختومة، بالإضافة إلى المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات وإنجازاته السابقة في عمله الحالي.

ومن ضمن الأوراق والمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة، تقديم مقترحا وافيا لتطوير الوظيفة وإرفاقها على أسطوانة مدمجة CD.

كما يجب تقديم صور للشخص وكتابة البيانات على الملف الخاصة باسمه وجهة عمله ورقم تليفونه، وعدد 7 صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

كيفية التقديم لوظائف الضرائب

تقدم الطلبات والأوراق والمستندات المطلوبة بعد تحضيرها إلى رئيس الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية، وذلك عن طريق التوجه إلى (4 شارع الطيران– مدينة نصر- القاهرة) بالدور العاشر، وذلك طوال أيام الأسبوع بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.