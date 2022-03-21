«مصلحة الضرائب»: 28.5 مليون موظف سيستفيدون من زيادة حد الإعفاء

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي، يستهدف التخفيف من تداعيات الأزمة العالمية، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن القرار يتضمن زيادة الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ30 ألف جنيه للشخص الموظف، بنسبة 25%، موضحًا أن نحو 28.5 مليون موظف سيستفيدون من قرارات الإعفاء.

وتابع، أن ميزانية الأجور للجهاز الإداري للدولة في موازنة العام المالي المقبل، ستقدر بنحو 400 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة العلاوة السنوية، بما نسبته 1% عن العام المالي المنقضي، مع تبكير صرفها لمدة 3 أشهر، مشددًا على أن القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، مع محافظ البنك المركزي، استراتيجية تصدر من رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

وأردف، أنه سيجرى زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بنحو 175 جنيها للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، مقابل 200 جنيه للدرجة الثالثة، و225 جنيه للدرجة الثانية، و275 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيه للمدير العام، و375 جنيه للدرجة الممتازة، أمام الدرجة العالية فإنها ستصرف 400 جنيه. مشيرًا إلى وجود مخصصات تصل إلى 36 مليار جنيه للعلاوة السنوية وسيكون هناك عائد ووفر مالي للموظفين، لأنها ستكون 8% بحد أدنى 120 جنيه.

إقرار علاوة للقطاع الخاص بقيمة 15%

وأكد، إقرار علاوة خاصة للقطاع الخاص بقيمة 15% بحد أدنى مائة جنيه من الأجر الأساسي، أما الذين يعملون بقانون الخدمة المدنية فهي 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 120 جنيه، لافتًا إلى إقرار قرارات وتوصيات بتحمل الموازنة العامة 3.75 مليار جنيه بشكل سنوي كقيمة الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية على مدار 3 سنوات، تشجيعا للصناعة.