 وظائف للمعلمين بالمدرسة المصرية الدولية الحكومية في الشيخ زايد

أعلنت المدارس المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية «IBO» في مصر عن حاجتها لمعلمين للعمل بقسم الدبلومة للعام الدراسي المقبل 2022/2023، في تخصصات «Arabic English - Physics – Biology -Chemistry - Math - Business».

شروط التقدم لوظائف المعلمين بالمدارس المصرية الدولية

وحددت المدارس المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد شروط وأحكام التقدم للعمل بوظائف المعلمين بقسم الدبلومة كالآتي:-

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.

- قبول معلمي وزارة التربية التعليم .

- تقديم صحيفه أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية.

ـ القبول من المعلمين خارج وزارة التربية والتعليم.

30 أبريل آخر موعد لتقديم الأوراق علي وظائف المعلمين

وقالت المدارس المصرية الدولية الحكومية، إنه يتم تقديم الأوراق لـ وظائف المعلمين علي البريد الالكتروني في موعد غايته يوم السبت 30 أبريل 2022.

وفي سياق أخر، طالبت المدارس المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد أولياء الأمور مقدمي أوراق الالتحاق بالصف الأول ورياض أطفال بالمدرسة بمراجعة الإيميل الخاص بهم، لافتة إلى إرسال التعليمات علي الإيميل وفي حالة عدم وصول الإيميل برجاء سرعة التوجه إلى المدرسة لتصحيح الإيميل، ووضعت المدرسة للشروط للقبول أبرزها الآتي:

- السن لا يقل عن 4 سنوات في بداية العام الدراسي.

- إجراء مقابلات لأولياء أمور الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات بتفوق.

- سداد المصروفات الدراسية للمدرسة عن طريق إيداعها في الحساب البنكي الخاص بالمدرسة وفق الكشوف المعلنة .

- غير مسموح بقبول أي طالب من خارج الكشوف المعلنة بالمدرسة .

- يبدأ العام الدراسي بالمدرسة في شهر سبتمبر من كل عام.