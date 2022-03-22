وظائف جديدة لـ«الشباب والرياضة».. تعرف على التفاصيل

استمرارا لسلسلة الوظائف وفرص العمل التي تسعى وزارة الشباب والرياضية، لتوفيرها للشباب المصري والخريجين، وانطلاقا من دورها المجتمعي، نجحت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) التابعة للوزارة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لـ«سبينس فرع مول العرب».

مراقب كاميرا وجزار وكاشير أهم الوظائف المطلوبة

«الوطن» بدورها تستعرض تفاصيل فرص العمل التي توفرها، اليوم، وزارة الشباب والرياضة للشباب والخريجين من الجنسين (ذكور وإناث) في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، بمرتبات ثابتة وعمولات وبدلات، وتأمينات اجتماعية وصحية، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

- العنوان : فرع مول العرب - بوابة 21 والتوجهه لمكتب الموارد البشرية داخل سبينسيوم الاحد 27 مارس 2022

الميعاد من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 مساء

المرتبات حسب سنوات خبرة المرشح للوظيفة

الوظائف المطروحة :

1. مراقب كاميرات (شرط الخبرة)

2. جزار (شرط الخبرة)

3. شيف مخبوزات (شرط الخبرة)

4. موظف أمن

5. منسق أرفف بالصالة

6. محضر طلبات

7. كول سنتر

8. كاشير

مكان العمل:

مول العرب - اكتوبر

-المميزات والحقوق:

• المرتب على حسب الخبرة

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• مواصلات تغطى معظم الميادين الرئيس

• تأمينات طبية واجتماعية

• حافز علي مبيعات الفرع

• فرص للترقي

الشروط وللتقديم:

• مؤهل متوسط - فوق متوسط - عالي وبدون مؤهل يجيد الكتابة و القراءة

• ذكور واناث

• حد اقصى للسن 35 سنة

• موقف واضح من التجنيد

-للتقديم يرجى ملء الإستمارة والحضور مباشرة:

https://bit.ly/36zjAPK

-للتقديم:فرع مول العرب - بوابة 21 والتوجه لمكتب الموارد البشرية داخل سبينسيوم الاحد 27 مارس 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م

للاستعلام واتس أب / تليفونيا : 01144444385 - 01000441761 .