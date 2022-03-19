وزارة الحج السعودية تحدث ضوابط أداء العمرة 2022 لغير المحصنين

حدثت المملكة العربية السعودية اليوم ضوابط أداء العمرة 2022 لغير المحصنين، وبات من حقهم أداء العمرة ولكن بشرطين، في تسهيل جديد منذ إعلان المملكة مؤخرًا رفع العمل بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، كتحرك للعودة إلى الحياة الطبيعية مع ارتفاع حالة التحصين بلقاحات كورونا المعتمدة، وانخفاض منحنى الوباء خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت المملكة، مع كل إجراء من شأنه التخفيف من القيود المفروضة لمواجهة كورونا ثقتها في الوعي لدى المواطنين داخل المملكة أو حتى الوافدين، الذين أبدوا قدرا من القدرة والوعي في التعامل مع الفيروس.

ضوابط أداء العمرة 2022 لغير المحصنين

وقالت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن ضوابط أداء العمرة 2022 لغير المحصنين، إنه تم السماح لغير المحصنين بأداء العمرة بشرطين؛ أولهم أن يكون الراغب في العمرة من غير المصابين بفيروس كورونا، كما يحق له كذلك الصلاة في الحرمين الشريفين.

ويتماشى هذا الشرط مع تخفيف كثير من قيود كورونا التي كانت المملكة تعمل بها داخل المسجدين الحرام والنبوي، التي كانت متبعة لأكثر من عامين مع تفشي جائحة كورونا في العالم ككل.

وثاني الشروط في إطار تحديث ضوابط أداء العمرة 2022 لغير المحصنين أن يكون الشخص غير المحصن غير مخالط لأي مريض بفيروس كورونا.

وجاء ذلك في رد من قبل وزارة الحج والعمرة على استفسار عبر منصاتها الرسمية، بشأن السماح لغير المحصنين بأداء العمرة، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن صحيفة سبق الإلكترونية السعودية.

تسهيلات لخفض تكلفة أداء العمرة 2022

ومن شأن تخفيف قيود فيروس كورونا في المملكة، خفض تكلفة أداء العمرة في 2022، فلم يعد هناك حاجة إلى إجراء مسحة طبية «بي سي آر»، ولا الخضوع للحجر الصحي المؤسسي بأحد الفنادق المعتمدة في المملكة.

كما يتوقع مع تلك التسهيلات ارتفاع أعداد المعتمرين هذا العام، في وقت عاد فيه المصلون إلى الصفوف التقليدية المتلاصقة جنبا إلى جنب مثلما كان قبل جائحة كورونا.