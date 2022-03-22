«الشريف»: 561 مزرعة للدواجن تنتج 11 مليون طائر تسمين سنويا بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، تعمل على توفير كميات كافية من اللحوم والدواجن ذات جودة عالية وبأسعار تناسب الجميع، موضحا أن المحافظة بها 7 مجازر للدواجن يمكنها استيعاب 83300 طائر يوميا، و561 مزرعة للدواجن تنتج نحو 11 مليون طائر تسمين سنويا، ونحو 266 مليون بيضة في العام.

وأوضح «الشريف» أن هذا يأتي في إطار ضوء توجيهات القيادة السياسية بخلق بيئة غذائية آمنة وتوفير كميات كافة من السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مناسبة لخدمة جميع المواطنين، ولسد احتياجاتهم خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

حجم الإنتاج الحيواني بالإسكندرية

وأضاف المحافظ في بيان له، أن المحافظة بها 3 مجازر حكومية للماشية، بإجمالي طاقة استيعابية 30 ألف ذبيحة شهريا، و188 مزرعة حيوانات، مؤكدا أن كافة المديريات الخدمية بالمحافظة كثفت الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحلات الجزارة ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بكميات كافية، والالتزام بالأسعار الاسترشادية والإعلان عنها، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدا على توافر رصيد إستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية.

ثلاثة أنواع لمزارع الحيوانات في الإسكندرية

وأشار الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، أن الإسكندرية بها 3 أنواع من مزارع الحيوانات، النوع الأول مزارع تشتمل على أكثر من 2000 رأس ماشية وعددها 4 مزارع، وتنتج 30 لتر لبن لكل رأس يوميا، والنوع الثاني مزارع تستوعب أقل من 500 رأس ماشية وعددها 75 مزرعة، وتنتج من 10- 15 لتر لبن لكل رأس يوميا، أما النوع الثالث من مزارع الحيوانات فهو يشتمل على أقل من 200 رأس، وينتج من 10 - 15 لتر لبن لكل رأس يوميا.

وأكد «شباط» أن مديرية الطب البيطري تعمل على توفير اللقاحات والتحصيانات للحيوانات والدواجن لحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.