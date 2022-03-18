«تموين الإسكندرية»: لا شكاوى من نقص السلع.. وخصومات المعارض تصل لـ30%

قال محمد سعد الله، مدير مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، إن الوضع الغذائي مطمئن في جميع المحافظات، والسلع الغذائية متوفرة في جميع المعارض، لافتا إلى أنه في حال وجود أي نقص بأي سلعة ترصد المحافظة والمديرية شكاوى المواطنين، خاصة وأن المواطن يعرف الآن كيف يقدم شكواه للجهات المعنية بشكل إلكتروني.

خصومات تصل إلى 30% على السلع الغذائية بالإسكندرية

وأوضح «سعد الله» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن السلع الغذائية متوفرة من خلال المعارض والشوادر والمعرض الرئيسي بالأزاريطة المقرر عمله بدءا من الأحد المقبل، مؤكدا أن السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة وبخصومات تتراوح من 10 إلى 30%.

منافذ التموين صرفت ما يقرب من 60% من المقررات التموينية

وأشار «سعد الله» إلى أن السلع الأساسية للمواطن متوفرة، ومنافذ التموين صرفت ما يقرب من 60% من المقررات التموينية المستحقة للمواطنين عن شهر مارس الجاري من خلال البطاقة الذكية، لافتا إلى أن معارض أهلا رمضان منتشرة على مستوى الاسكندرية ووزارة التموين لديها منا يقرب من 1050 منفذ على مستوى المحافظة ما بين بقالين وبدالين تمونين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة لمنافذ القوات المسلحة وأمان.

وأكد مدير مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، أن المديرية وفرت المنتجات في 7 شوادر و15 فرعا لبيع منتجات أهلا رمضان، وفرعين للشركة العامة لتجارة الجملة في محطة مصر ومنطقة خالد بن الوليد.