«تموين الإسكندرية»: سنراقب تطبيق الأسعار والأوزان الجديدة بداية من غد

قال محمد سعد الله، مدير مديرية تموين الإسكندرية، إنّ اليوم الاثنين، شهد صدور قرار وزاري يخص تسعير الخبز المميز والخبز السياحي، موضحًا: «بالنسبة إلى طريقة المراقبة فإن الأمر لن يختلف كثيرا عن طرق مراقبة المخابز البلدية».

وأضاف سعد الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم على قناة DMC: «فور صدور القرار تم توجيه المراقبين بالمرور على جميع المخابز والأفرنجية لمنحهم خلفية عن الأسعار التي يجب أن يعملوا بها بداية من اليوم، وبداية تطبيق القرارات الجديدة ستكون من الغد».

وتابع مدير مديرية تموين الإسكندرية: «غطينا معظم مخابز المحافظة بالمرور على الحملات، حتى ننبه عليهم بالأوزان والمواصفات والأسعار، ولن تقتصر عمليات المراقبة على الشهادة الصحية والتراخيص، لكننا سنراقب أيضا الالتزام بالأوزان والأسعار».

رقم جهاز حماية المستهلك

كما أشار إلى أن الرقم الموحد لجهاز حماية لمستهلك هو 188 ويمكن لأي مواطن تقديم شكواه بخصوص رغيف الخبز على أن يتم إحالتها إلى الجهات المختصة، ويتم البت فيها بسرعة، وفي حالة ثبوت الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قرار وزاري

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً نص على تحديد سعر بيع الخبز الحر بما يشمل الخبز المميز والخبز الفينو. بالإضافة إلى ذلك، فقد ألزم القانون المتاجر والأفران السياحية بأن تعلن عن أسعار بيع هذه المنتجات في أماكن ظاهرة للمشترين.

ومن المقرر أن يتم العمل بأحكام القرار لثلاثة أشهر. ووفقا للقرار، فإن سعر بيع الخبز المميز هو 50 قرشا للرغيف وزنه 45 جم، و75 قرشا للرغيف وزنه 65 جراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً.