طقس الإسكندرية اليوم.. رياح ورطوبة 52% وتوقعات بتساقط الأمطار

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نشاطاً للرياح الباردة مع توقعات بحالة من عدم الاستقرار وتقلبات مناخية خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع وصول تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار متوسطة الشدة خلال الساعات المقبلة، وجرى نشر سيارات سحب المياه في الشوارع للتعامل مع الأمطار حال تساقطها.

حالة طقس الإسكندرية.. درجة الحرارة 16 مئوية

وسجلت محافظة الإسكندرية، اليوم، 16 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 18 كيلومترًا في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 52%، مع توقعات بتساقط أمطار بنسبة تصل إلى 20% على بعض الأحياء ما بين متوسطة إلى خفيفة.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إنه وفقاً للتوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الإسكندرية، وجرى رفع درجات الاستعداد لعناصر التعامل مع الأمطار بالمحافظة، ونشر السيارات اعتبارا من اليوم، ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أن الطقس غير مستقر ومضطرب، ويجري التعامل السريع ونشر السيارات، إضافة إلى الاستمرار في أعمال تطهير للشنايش والمطابق، وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع في المحافظة، لتتمكن من سحب المياه من الشوارع، مشيراً إلى أن المحافظة في حالة تأهب ورصد ومتابعة يومية خاصة مع التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.