«التضامن» تعلن تفاصيل منحة ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى على الموقع الرسمى لها، ​عن فتح باب التقدم لبرنامج «مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين » والذى تنظمه وزارة التعليم العالى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، للحصول على درجة الماجستير فى ادارة الأعمال EMBA لمدة عام بالجامعة الامريكية بالقاهرة، مشيرة إلى أن منحة الجامعة الأمريكية تهدف إلى تعزيز المهارات المهنية والقدرات البحثية للمتقدمين واللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفى فى الحاضر والمستقبل.

الشروط المطلوبة للتقدم للمنحة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى على موقعها الرسمى المرفق هنا الشروط الواجب توافرها وتتمثل فيما يلي:

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، لأنها لغة الدراسة وتكون لديه شهادة TOEFL أو IELTS.

- الحصول على الدرجة المطلوبة فى اختبار SRE أو GMAT.

- ألا يكون من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

- ألا يكون سبق له الاستفادة من البرنامج أو الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الماجستير.

- الحصول على تفرغ طوال فترة الدراسة.

- ألا تقل خبرة المتقدم عن 8 سنوات شاملة 5 سنوات فى منصب قيادي.

الشروط الواجب توافرها في المرشحين

- تحقيق المستوى اللغوى المطلوب طبقًا لمتطلبات المنحة «شرط ملزم عند التقديم».

- أن يكون المرشح مصري الجنسية ولا يحمل الجنسية الأمريكية أو بطاقة الإقامة الدائمة «green card».

- العمل بوظيفة دائمة فى إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بمصر على ألا تقل خبرة المتقدم عن 8 سنوات .

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

وشددت وزارة التضامن على الراغبين فى التقدم لهذه المنحة، وتنطبق عليهم الشروط المذكورة استيفاء المستندات المطلوبة فى كتاب وزارة التعليم العالى المرفق وإرسالها على إدارة العلاقات الخارجية بوزارة التضامن الاجتماعي، لافتة إلى أن آخر موعد للتقديم غدًا الأربعاء الموافق 23 مارس 2022.

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