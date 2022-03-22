التضامن تشارك في ختام ملتقى «داعم»: يعزز مشاركة 2500 متطوع لمواجهة الفقر

انطلقت فعاليات الملتقى التدريبي للشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي، الخميس الماضي، بحضور نحو 600 متطوع من 8 محافظات، تحت رعاية وبحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أركان حرب محسن النعماني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور عاطف الشبراوي، مدير برنامج فرصة، ومستشار التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة ـ معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية.

تعزيز مشاركة الشباب في مواجهة الفقر

ويهدف مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي «داعم» الذي أطلقه برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وينفذ من خلال مؤسسة صناع الحياة مصر، إلى تعزيز مشاركة الشباب في مواجهة الفقر من خلال جذب وتدريب 2500 متطوع في 8 محافظات، لتأدية دور الدعم للمستفيدين لتأهيلهم في الاعتماد على أنفسهم في سبل المعيشة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت بناء استراتيجيات جديدة للوصول إلى مجموعات مختلفة من الشباب وتحسين مشاركتهم في مختلف جوانب المجال العام، ويشمل هذا التوجه التوسع في الاستعانة بالكيانات من ذوي المعرفة والقدرات اللازمة في مجال التطوع والمشاركة المجتمعية كونهم أحد أهم أصحاب المصلحة الفاعلين في التنمية.

«فرصة» نموذج للتنمية الاقتصادية

وأضافت القباج أنّ برنامج «فرصة» يطمح بأن يكون نموذجًا عالميًا للتنمية الاقتصادية وإخراج الفقراء والمحتاجين من دائرة العوز، عبر منظومة متكاملة تعتمد على أفضل الممارسات وعدد كبير من الشركاء من جميع القطاعات الحكومية ومؤسسات الابتكار والشركات الاجتماعية ومطوري التكنولوجيا والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات الأهلية النشطة من أصحاب التجارب الناجحة على الأرض والقطاع الخاص، والعمل على تقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى معيشة الأسرة.

الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر

ووجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة لمتطوعي مشروع داعم، قائلة: «شباب داعم القريبين إلى قلبي، أود أن أطمئنكم بأنّ الوزارة في طريقها لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر»، مشيرة إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر ستحقق العديد من الأهداف، منها توسيع مفهوم التطوع ليشمل جميع الفئات العمرية، مع مراعاة إنشاء آلية لتنسيق الجهود بين المتطوعين والفرص التطوعية وتسويق ثقافة التطوع.

كما وجّهت القباج، الشكر لمؤسسة صناع الحياة مصر، قائلة: «أود أن أشكر بشكل خاص مؤسسة صناع الحياة والقائمين عليها في المساهمة في تأسيس هذه الشبكة الواعدة، حيث يعتمد نجاح تطوير الشبكة على خبرة مؤسسة صناع الحياة مصر التي تم اكتسابها خلال 16 عامًا من العمل الميداني».

20 ألف متطوع لخدمة أهالينا بمصر

من جانبه، صرح اللواء محسن النعماني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، بأنّ المؤسسة فخورة بتأسيس وإدارة الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ويأتي هذا ضمن اهتمام مؤسسة صناع الحياة بالتطوع والشباب في جميع برامجها، مشيرًا إلى أنّ المؤسسة بها أكثر من 20 ألف متطوع، يعملون لخدمة أهالينا في جميع محافظات مصر.

وأشاد النعماني بدور وزارة التضامن الاجتماعي في اهتمامها بالتطوع، والثقة التي أولتها لصناع الحياة في تأسيس الشبكة القومية للمتطوعين للعمل، ضمن برامج التمكين الاقتصادي لمستحقي تكافل وكرامة، مؤكدًا أنّ الملتقى التدريبي الأول الذي استضاف 720 متطوعًا هم النواة الأولى من الشباب المصري المحب لوطنه ضمن 2500 متطوع، وهم المستهدف الذي تتبناه المؤسسة خلال المراحل المقبلة.

وشهد الملتقى تدريب المتطوعين على تأدية دور داعم لمستفيدي برنامج فرصة من الأسر المكافحة للفقر، من خلال تقديم جلسات متنوعة للدعم والإرشاد مثل «تعلم تسجيل ماليات المشروع والإدخار وحل المشكلات والتشجيع على المشاركة المجتمعية وغيرها».

الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي

وانطلق مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي «داعم» في شهر أبريل عام 2021، وخلال هذه الفترة وصل المتطوعون إلى 8000 مستفيد لتشجيعهم على الانضمام لبرنامج فرصة، كما تم تنظيم أكثر من 60 جلسة تعريفية للمتطوعين.

ويستهدف «داعم»، الشباب من سن 18 حتى 28 عامًا في 8 محافظات، هي «القليوبية، الشرقية، بني سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، المنيا، والأقصر».

وتشارك 13 جمعية في استضافة أنشطة المتطوعين المختلفة وهي: «مؤسسة نايل بالاس الخيرية، جمعية المصري للتنمية والتدريب، جمعية تنمية ورعاية الأسرة، جمعية ألوان للتنمية والخدمات، جمعية تنمية المجتمع المحلي بباقور، الجمعية المصرية للباحثين العلميين، جمعية أفق للتدريب والتنمية الشاملة، مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب، مؤسسة زواد للتنمية، جمعية أبي بكر الصديق للتنمية، جمعية النهوض بالصعيد، جمعية حقوق الإنسان للخير وتنمية المجتمع المحلي، ومؤسسة مصر المستقبل للتنمية».

كما أعلن داعم «الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي»، فتح باب استقبال متطوعين جدد من الآن وحتى نهاية مايو 2022، عن طريق استمارة التطوع بالصفحة الرسمية على فيس بوك.