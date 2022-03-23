أضحت مراقبة الأسواق المالية، والبنوك في أي مكان بالعالم، محل اهتمام شديد من جانب فئة كبيرة من المواطنين خاصة المهتمين بمتابعة الأخبار الاقتصادية، والعاملين في مجالات الصناعة والتجارة بكل أنواعها، حيث تُعد أسعار العملات في البنوك من العوامل الأساسية فى عالم الاقتصاد، لمعرفة أسعار العملات المختلفة، ومنها سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-3-2022 في مصر.

ويعتبر الريال السعودي، من أهم العملات العربية، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من عملية البحث من جانب المصريين، خاصة الذين يستعدون حاليا لقضاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها الوطن بشكل دائم لقرائها، نستعرض من خلال السطور التالية عبر بوابة «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

- سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للشراء، في حين سجل 4.93 جنيه في عمليات البيع.

- سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، مبلغ 4.92 جنيه للبيع، مقابل 4.94 جنيه للشراء.

- بلغ السعر المسجل اليوم في بنك التعمير والإسكان للريال السعودي 4.87 جنيه للبيع مقابل 4.77 جنيه للشراء.

- بلغ السعر في بنك الإسكندرية للريال السعودي اليوم 4.89 جنيه للبيع مقابل 4.94 للشراء.

- سجل سعر بيع الريال السعودي بالبنك العربي الأفريقي الدولي 4.2086 جنيه، مقابل 4.0675 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع الريال السعودي 4.91 جنيه في البنك المركزي، مقابل 4.94 في عمليات الشراء.

- وبلغ سعر الريال السعودي، ببنك قناة السويس 4.82 في عمليات الشراء اليوم، فى حين سجل 4.94 للبيع.

- سجل سعر بيع الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 4.92 جنيه للشراء، مقابل 4.93 جنيه للبيع.

- بلغ سعر بيع الريال السعودي، ببنك البركة 4.73 جنيه للشراء مقابل 4.86 جنيه للبيع.