سعر الريال السعودى اليوم الأحد 6-3-2022 في مصر

يواصل سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 6- 3 -2022، في مصر، الاستقرار في البنوك المختلفة، إذ تعد العملة السعودية من العملات الأكثر استقرار في مصر على غرار الدولار والدرهم الإماراتي.

وقال علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية السابق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن عمرة شعبان انعشت الطلب على الريال السعودي.

وسجّلت العملة السعودية اليوم الأحد 6-3-2022 في مصر، استقرارا سعريا لتباع في بنك مصر بنحو 4.1825 جنيه، كأفضل البنوك التي تبيع الريال السعودي اليوم، كما بيعت العملة السعودية في البنك الأهلي اليوناني بسعر 4.1804 جنيه، كأفضل بنك يشتري منه المواطن الريال السعودي.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الأحد ، في جميع البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة

بيع الريال السعودي اليوم الأحد، في البنك العربي الإفريقي الدولي بنحو 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء، وبيع في بنك المشرق بسعر 4.202 جنيه، مقابل 4.174 جنيه للشراء، فيما سجل في بنك كريدي أجريكول 4.202 جنيه للبيع، وعرضت العملة السعودية للبيع بسعر 4.200 جنيه، مقابل 4.177 جنيه للشراء في بنك CIB.

فيما عُرض الريال السعودي للبيع بسعر 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء في بنك ميد، كما بيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي، وسجل نحو 4.200 جنيه للبيع مقابل 4.157 للشراء في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي أمام عدد من العملات

وتذبذب سعر بيع الريال السعودي اليوم الأحد 6-3-2022، أمام عدد من العملات اليوم، إذ بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بسعر 3.7521 ريال، فيما بيع مقابل اليورو بسعر 4.100 ريال، وبيع مقابل الفرنك السويسري بسعر 4.082 ريال، فيما بيع الين الياباني بسعر 0.0326 ريال، وسجل الريال أمام اليوان الصيني نحو 0.593 ريال، وعرض أمام الجنيه الإسترليني بنحو 4.965 ريال.