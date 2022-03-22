من 120 لـ1222 جنيها.. اعرف الحد الأدنى والأقصى لزيادة معاشات أول أبريل

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى لزيادة المعاشات 120 جنيهًا، بينما الحد الأقصى نحو 1222 جنيها، مشيرة إلى أن هناك 10.7 مليون مواطن، يستفيدون من زيادة المعاشات بنسبة 13%، وذلك بالتزامن مع صرف معاشات أبريل 2022، يوم الجمعة الموافق 1 أبريل، إذ تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023، نحو 321.5 مليار جنيه، كما تكلفت الزيادة 38.4 مليار جنيه، وذلك وفق بيان صادر عن الهيئة.

صرف معاشات شهر أبريل 2022 بزيادة 13%

من جانبها، تستعد البنوك ومكاتب البريد، لصرف معاشات شهر أبريل 2022 بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس، إذ يبدأ صرف زيادة المعاشات 1 أبريل، من ماكينات الصرف الآلي ومن المحفظة الإلكترونية ومنافذ شركة فوري.

فيما أكد بنك ناصر الاجتماعي، أنه تم التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف المعاشات حتى لا يحدث أي تكدس، لافتًا إلى أن هناك أكثر 100 فرع لبنك ناصر الاجتماعي موزع على مستوى المحافظات.

طرق صرف صرف معاشات شهر أبريل

وأشار بنك ناصر الاجتماعي وفق تقرير صادر عنه، إلى أنه يتم صرف معاشات شهر أبريل لعملاء البنك من أي مكان، سواء من ماكينة صرف بنك ناصر، أو أي منفذ فوري أو سيارات البنك المتنقلة أو فوري بلس.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من أبريل 2022، وحتى 30 يونيو 2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

وأوضحت الهيئة أن الحد الأدنى لقيمة المعاشات شهد تطورا منذ عام 2014، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للمعاشات كان 450 جنيها في عام 2014-2015، ثم تطور إلى 500 جنيه في عام 2016-2017، ثم زاد إلى 750 جنيها عام 2018، حتى وصل إلى 900 جنيه عام 2019.