دار الكتب تحتفل بعيد الأم بالتعاون مع وزارة التضامن «صور»

احتفلت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، صباح اليوم، بعيد الأم، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.

وشهد الاحتفالية، أحمد عبدالرحمن وكيل وزارة التضامن، وأبانوب عزت عضو مجلس النواب، ومحسن عبدالحميد هجرس، مدير عام إدارة بولاق الاجتماعية وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية المشاركة.

تفاصيل الاحتفال بعيد الأم في دار الكتب

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة وكيل وزارة التضامن الدكتور أحمد عبد الرحمن الذي توجه بالشكر لدار الكتب والوثائق القومية لاستضافة الفعالية، مؤكدا دور الأم في بناء المجتمع المصري، مشيرا إلى تجربته مع والدته التي كانت تجيد بالكاد القراءة والكتابة ولكنها تكبدت الكثير في سبيل تعليم وتربية أبنائها.

وفي نهاية كلمته، توجه بالتحية للأمهات المصريات اللاتي ساهمن في بناء ورفعة الوطن.

وشكرت الدكتورة نيفين محمد موسى، وزارة التضامن والنواب وجمعيات المجتمع المدني المشاركة في الفعالية.

وأكدت ترحيب دار الكتب والوثائق القومية باستضافة مزيد من الفعاليات في المستقبل بالتعاون مع وزارة التضامن؛ لتكريم ذوي الهمم في المستقبل.

ومن جانبه، تحدث محسن هجرس مدير إدارة بولاق الاجتماعية، مؤكدا دور الأم وأهمية رضاها لدخول الجنة.

وفي كلمته، أشاد الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، بدور الأم الذي يتجاوز الأمومة البيولوجية.

تكريم الأمهات المثاليات

وكرمت جمعية فرسان التحدي، الدكتورة نيفين محمد موسى، وتم تكريم الأمهات المثاليات من جمعية فرسان التحدي، وضمت قائمة الأمهات عددا من العاملات بدار الكتب والوثائق، وهن: إيمان أحمد سليمان وفاء محمد محمد علي، شادية دياب جمعة، سميرة مصطفي محمود، فاطمة كامل السيد، سميحة علي عبدالمنعم، إيفيت عصمت نصرالله، ماجدة عبدالجواد أحمد، كوثر مجد الدين، عزة كمال الدين.