دار الكتب تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث.. تعرف على الشروط

انطلاقا من التعاون المثمر بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، والهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أطلقت الهيئتان جائزة الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مجال أفضل كتاب بمجال تحقيق التراث لعام 2022.

الموعد النهائي لاستقبال المشاركات:

وتم فتح باب التقدم للجائزة في 8 ديسمبر، ويستمر تلقي الطلبات حتى 31 ديسمبر الجاري، بمبنى دار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل.

شروط جائزة أفضل كتاب في مجال تحقيق التراث لعام 2022

ويشترط أن يكون العمل طبعة أولى.

وأن يكون المؤلف مصري الجنسية.

وألا يكون الكتاب حاصلا على جائزة أخرى.

ويتم تقديم 3 نسخ من الكتاب.

ولا يتقدم من فاز بالجائزة خلال الثلاث سنوات الماضية.

ويجب ألا يكون الكتاب مترجما وأن يكون منشورا خلال عام 2021.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022:

في سياق آخر، تستعد الدار المصرية اللبنانية للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير 2022 إلى 6 فبراير المقبل، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض وتم اختيار الكاتب يحيي حقي شخصية الدورة المقبلة.

جوائز المعرض

وتستقبل هيئة الكتاب الأعمال في جائزة أفضل كتاب من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، وتقدم جوائز المعرض في 11 فرعًا منها تسعة للكبار «الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا، هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

كما تقدم 6 جوائز أخرى، تمنح مناصفة بين هيئة الكتاب، وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.

كما تتضمن الجوائز، جائزة أفضل ناشر مصري، مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، ولأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في ختام معرض الكتاب في فبراير المقبل.