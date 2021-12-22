دار الكتب تحتفي غدا باليوم العالمي للغة العربية بندوة عن سبل حمايتها

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة بعنوان «سبل حماية اللغة العربية»، وتُقام الندوة في إطار احتفال دار الكتب والوثائق القومية باليوم العالمي للغة العربية.

تُقام الندوة في تمام الـ12 من ظهر الخميس الموافق 23 ديسمبر الجاري، بمقر دار الكتب بكورنيش النيل، ويديرها الدكتور أحمد فؤاد باشا، يتحدث في الندوة كل من الدكتور عبدالحميد مدكور ممثلًا لمجمع اللغة العربية، والدكتور إبراهيم الهدهد والدكتور عبدالكريم جبل.

الأم المتحدة تقر 18 ديسمبر يوما للغة العربية

واليوم العالمي للغة العربية اعتمدته الأمم المتحدة، حيث تقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة، المؤرخ 18 ديسمبر 1973 المعني بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، واليوم يهدف لرفع الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطوّرها من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات خاصة.

جائزة الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

ومؤخرًا، أعلنت دار الكتب إطلاق جائزة الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير المقبلين، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة للكتاب، والجائزة في مجال أفضل كتاب في مجال تحقيق التراث لعام 2022 وقد تم فتح باب التقدم للجائزة في 8 ديسمبر ويستمر تلقي الطلبات حتى 31 ديسمبر الجاري. ويتم التسليم بمبنى دار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل.

ويُشترط أن يكون العمل طبعة أولى وأن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب حاصلا على جائزة أخرى، ويتمّ تقديم 3 نسخ من الكتاب ولا يتقدم من فاز بالجائزة خلال الثلاث سنوات الماضية، ويجب ألا يكون الكتاب مترجمًا وأن يكون منشورًا خلال عام 2021.