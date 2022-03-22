البورصة المصرية تواصل الارتفاع.. مكاسب اليوم 7.3 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاعات جماعية، لتواصل تحقيق مكاسب قوية، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 1.32% عند مستوى 11663.32 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.63% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1991.94 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3009 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.42%.

«إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 0.49%

صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.49%، ليغلق الجلسة عند 2002.94 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.9 مليار جنيه، من خلال التداول على 549.8 مليون سهم، وتنفيذ 60973 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 196 سهمًا، إذ ارتفع 80 سهما، مقابل انخفاض 66 سهمًا، واستقرار 50 سهمًا دون تغيير.

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 747.103 مليار جنيه، بمكاسب 7.3 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب إلى الشراء بصافي 175.4 مليون جنيه للمصريين، و87.2 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع، بصافي 262.6 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لمقاومة 11800 نقطة

قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن عروض الاستحواذات على الأسهم القيادية دفعت مؤشرات البورصة المصرية نحو الصعود، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بدعم من الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بعد الإعلان عن ضخ استثمارات جديدة بالبورصة وعروض استحواذ إماراتية على أسهم قيادية.

وأضاف عيد، في حديثه لـ«الوطن»، أن الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11600 نقطة، يدفع المؤشر لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي 11800 نقطة، وبالاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني 12000 نقطة، أما في حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 11600 نقطة ثم مستوى الدعم الثاني عند 11400 نقطة.

«إيجي إكس 70» يتجه لاختبار مقاومة 2000 نقطة

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد شهد أيضا أداءً إيجابيا بدعم الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عيد، إلى أن المؤشر السبعيني بهذا الاداء يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2000 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني 2060 نقطة، أما في حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي 1960 نقطة.