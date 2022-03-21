مكاسب البورصة المصرية تتجاوز 31 مليار جنيه.. «إيجي إكس 30» يرتفع بقوة

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاعات جماعية، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 4.9% عند مستوى 11511.15 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.83% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1979.52 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2996.47 نقطة مرتفعًا بنسبة 3.53%.

«إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 4.36%

صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 4.36%، ليغلق الجلسة عند 1993.17 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 696.2 مليون سهم، وتنفيذ 68689 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 195 سهمًا، إذ ارتفع 131 سهما، مقابل انخفاض 21 سهمًا، واستقرار 43 سهمًا دون تغيير.

رأس المال السوقي يحقق مكاسب

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 739.766 مليار جنيه، بمكاسب 31.4 ملايين جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين إلى الشراء بصافي 249.1 مليون جنيه للمصريين، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب إلى البيع، بصافي 110.1 مليون جنيه للعرب، و138.9 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لمقاومة 11000 نقطة

قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن إن رفع معدلات الفائدة وتحريك سعر صرف الجنيه اليوم، دفع مؤشرات البورصة المصرية للصعود، في أفضل أداء سنوي للمؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، ليسجل ارتفاعات قوية، متجاوزا جميع مستويات المقاومة الرئيسية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء الأسهم القيادية، ودفعها نحو الصعود، مدعوما باتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية، نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.

وأضاف عيد، في حديثه لـ«الوطن»، أن المؤشر الثلاثيني يتجه بهذا الأداء، لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11600 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح، بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر الرئيسي للبورصة، لاختبار مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر، عند 11400 ثم مستوى الدعم الثاني عند 11200 نقطة.