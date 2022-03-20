البورصة المصرية تربح 12.6 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاعات جماعية، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعًا بنسبة 2.31% عند مستوى 10973.72 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.6% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1924.95 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2894.38 نقطة مرتفعًا بنسبة 1.61%.

«إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 1.82%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 1.82%، ليغلق الجلسة عند 1909.92 نقطة، وبلغت قيم التداولات 872 مليون جنيه، من خلال التداول على 447.6 مليون سهم وتنفيذ 40808 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 194 سهمًا إذ ارتفع 101 سهما، مقابل انخفاض 25 سهمًا واستقرار 68 سهمًا دون تغيير.

رأس المال السوقي يحقق مكاسب

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 708.332 مليار جنيه، بمكاسب 12.6 ملايين جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين إلى الشراء بصافي 105.3 مليون جنيه للمصريين، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب إلى البيع، بصافي 26 مليون جنيه للعرب، و79.3 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لمقاومة 11000 نقطة

ومن جانبه، قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بأكثر من 247 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي للأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء، ونجح المؤشر الثلاثيني في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 10800 نقطة، والإغلاق أعلاه مدعوما بنشاط الأسهم القيادية.

وأضاف عيد، في حديثه لـ«الوطن»، أن المؤشر الثلاثيني يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي الثاني عند 11000 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 10800 نقطة.

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد نجح أيضًا في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 1900 نقطة والإغلاق أعلاه، بدعم الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء، متجها بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1960 نقطة.

ويتوقع عيد في حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي عند 1900 نقطة.