بعد اعتمادها في روسيا.. من هو «العم فانيا» بديل مطاعم ماكدونالدز؟

بحسب وسائل إعلام روسية وعالمية فإنه بعد أيام من إغلاق فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية الشهيرة في روسيا، استبدلتها الأخيرة بسلسلة مطاعم روسية محلية تحمل اسم «العم فانيا» وتحمل شعاراً قريباً لشعار مطاعم ماكدونالدز باختلاف طريقة رسم العلامة التجارية، فمن هو «العم فانيا» الذي أطلق اسمه على سلسلة المطاعم المحلية؟

أبرز المعلومات عن سلسلة مطاعم «العم فانيا»

- «العم فانيا» هي مسرحية روسية للكاتب الروسي أنطون تشيخوف.

- تدور أحداث المسرحية تسليط الضوء على الحياة البائسة والضائعة للعم «فانيا».

- نشرت كتابة المسرحية عام 1897.

- رغم الحياة البائسة التي كان يعيشها «العم فانيا» إلا أنّه سرعان ما تغيَّرت حياته نحو الأفضل بعد أن وقع في حب فتاة حسناء.

- تم اتخاذ القرار بافتتاح المطاعم المحلية الأسبوع الماضي.

- استخدمت سلسلة مطاعم «العم فانيا» الألوان ذاتها لشعار مطاعم ماكدونالدز الأمريكية.

- تم استحداثها عقب تصريحات رئيس مجلس النواب الروسي الذي قال أنّ العلامات التجارية الروسية يجب أن تستحوذ على مواقع ماكدونالدز.

اعتماد سلسلة مطاعم محلية بديلاً عن ماكدونالدز

وبحسب تقارير إعلامية فإن السلطات الروسية قد اعتمدت الأسبوع الماضي تسجيل علامة تجارية لسلسلة مطاعم «العم فانيا»، تزامن ذلك مع تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خطة لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد كجزء من العقوبات التي فرضتها عدد من الدول حول العالم على موسكو على خلفية حربها مع أوكرانيا، التي اندلعت أواخر شهر فبراير الماضي.

اليوم الـ28 على الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ28 منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا غير محددة بتوقيت معين لانتهائها، من أجل حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيستك الشعبيتين التابعتين لإقليم الدونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد.