تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. توقعات بانتهاء القتال في غضون 3 أسابيع

دخلت حرب روسيا وأوكرانيا يومها الـ27 منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أواخر شهر فبراير الماضي شن حملة عسكرية موسعة على جارته لحماية إقليم «دونباس»، الانفصالي شرق البلاد، ولا تزال تطورات حرب روسيا وأوكرانيا مستمرة وسط سقوط ضحايا وملايين النازحين هرباً من جحيم الحرب، وفقاً لأحدث الإحصائيات التي أعلنت عنها هيئة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

وفيما يتعلق بأبرز تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، قال مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إنّ العمليات القتالية التي تشنها روسيا على بلاده ستنتهي في غضون أسبوعين أو ثلاثة وفقاً للتصريح الصحفي الذي نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

فيما شهدت موسكو عاصفة جدل واسعة بعد نشر إحدى المواقع الصحفية الروسية الموالية للحكومة تقريراً أفاد بمقتل نحو 10 آلاف جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية الموسعة على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، وبعد وقت قليل من نشر التقرير قام الموقع بحذفه، واللافت في الأمر أنّ التقرير الذي نشره الموقع يتعارض تمامًا مع أرقام قتلى الجنود الروس الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية مطلع شهر مارس الجاري، حيث قالت وزارة الدفاع أنّ ما يقرب من 500 جندي روسي لقوا مصرعهم جرّاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

الكرملين يتعرض لهجمات إلكترونية

من جهته قال المتحدث الرسمي للكرملين، دميتري بيسكوف، إنّ موقع الكرملين تعرض للاختراق وقام بنشر معلومات مزيفة ومضللة حول أعداد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا، وخلال خطاب أمام البرلمان الإيطالي عبر الفيديو، طالب الرئيس الأوكراني «فولودمير زيلينسكي»، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإيطالية بتقديم يد العون إلى أوكرانيا من خلال فرض المزيد من العقوبات على روسيا، بعد حصار روسي للعاصمة كييف تزامنًا مع تحذير أوكراني من أنّ أي اقتحام روسي لكييف يعد انتحاراً.