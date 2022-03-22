كل ما تريد معرفته عن تأجير الأكشاك التجارية بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إتاحتها لمساحات فارغة أمام المواطنين، لمن يرغب في وضع أكشاك تجارية داخل نطاق محافظة الجيزة، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل المساحات الفارغة التي يمكن استغلالها في تأجير أكشاك تجارية داخل أحياء الجيزة:

ضوابط تأجير الأكشاك التجارية

1 - أن يكون التعاقد لفترة 3 سنوات، وذلك من خلال زيادة سنوية تُقدر بـ 10%.

2 - عند تقديم الطلب داخل الحي يتم دفع مبلغ جدية التعاقد.

3 - يتم دفع مبلغ تأمين بنسبة 10% من إجمالي قيمة التعاقد داخل الحي.

4 - يتم تحديد السعر الخاص بالمتر المربع حسب سعر السوق للمنطقة في كل حي.

5 - الالتزام من جانب المتعاقد بسداد قيمة الاستهلاك للجهات المختصة.

6 - توصيل المرافق سواء المياه أو الكهرباء من خلال الحي.

7 - يتم تقديم نموذج الكشك التجاري من خلال طابع جمالي بمظهر جذاب.

المستندات المطلوبة لتأجير الأكشاك التجارية

1 - صورة من بطاقة الرقم القومي.

2 - يتم إرسال صورة من النموذج المقترح الخاص بالكشك التجاري، على أن يتم تحديد النشاط به؛ سواء من خلال سي دي أو فلاشة أو صورة بالألوان.

3 - صورة البطاقة الضريبية إن وجدت.

4 - صورة السجل التجاري إن وجدت.

5 - الأولوية لأفضل الأنشطة المقترحة والأشكال المقدمة.

الأماكن المتاحة للأكشاك التجارية

أولا: حي العجوزة

1 - قطاع كوبري الإليزية أمام الكنيسة.

2 - قطاع مزلقان أرض اللواء.

3 - قطاع أسفل كوبري 6 أكتوبر في شارع النيل.

ثانيا: حي بولاق الدكرور

- قطاع يقع بجوار سور شركة الكهرباء من جانب ترعة المجنونة «المعتمدية».