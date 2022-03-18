«الجيزة» تواصل حملاتها لمراقبة الأسواق ومحاصرة المتلاعبين بالأسعار

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديرية ومباحث التموين والجهات المعنية بالمحافظة، بضرورة مواصلة المجهودات التي تنفذ من أجل تمشيط الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، خاصة فيما يتعلق بالمتلاعبين بالأسعار والمحتكرين.

ضبط مصنع لحوم غير صالحة بطريق المنصورية

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها، أن مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة بالمحافظة، تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع مصنعات اللحوم بطريق المنصورية بزاوية أبو مسلم بمركز ومدينة أبو النمرس، يضم 15 طن لحوم ومشتقاتها غير صالحه للاستخدام الآدمي.

إجمالي المضبوطات خلال الحملات

أضافت المحافظة، أن الحملة تمكنت من ضبط 230 برنيكة معبأة بسطرمة زنة الواحدة 16 كجم، و270 برنيكة معبأة حواوشي، زنة الواحدة 5 كجم و260 برنيكة معبأة بوفتيك زنة الواحدة 5 كجم، و275 برنيكة معبأة مفروم لحم زنة الواحدة 5 كجم، و75 كرتونة معبأة لحم برازيلي، زنة الواحدة 20 كجم، و90 كرتونة معبأة لحم هندي زنة الواحدة 20 كجم، و235 برنيكة معبأة مفروم كفتة، زنة الواحدة 16كجم، منتهية صلاحيتها جميعها، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

تحرير محضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية

وتلقى محافظ الجيزة، تقريرا من العميد يحيى زغلول مدير إدارة مباحث التموين، عن ضبط محل أدخنة أسفل الطريق الدائري بالبراجيل، وبحوزته 186 علبة سجائر مجهولة المصدر، دون فواتير، بالمخالفة للقوانين والقرارات المحددة لذلك، وجرى تحرير محضر للمخالف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية مع التحفظ على الكميات المضبوطة.

حملات مكثفة لمنع التلاعب

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة، ومديرية الطب البيطري، من ضبط ثلاجه لحفظ وتوزيع اللحوم على المطاعم، بشارع التوبة بعزبه المطار، بها 700 كجم كفتة ودهون فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بها تغير بالخواص ورائحه كريهة، قبل توزيعها على المطاعم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المنشأة ومالكها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، شن الحملات المكثفة، لمنع التلاعب واشكال الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.