محافظ الجيزة يتفقد مشروعات «حياه كريمة» بقرى الصف

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، نسب الإنجاز النهائية في عدد من المشروعات المدرجه ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في قرية «نزلة الشوبك»، التابعة لمركز الصف، حيث تستهدف المبادرة تطوير 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات ومواعيد انتهاء الأعمال.

تضمنت جولة محافظ الجيزة، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، متابعة مشروع إنشاء وتطوير مركز شباب «الشوبك الشرقي»، الذي أقيم على مساحة 1400 متر مربع، ويضم مبنى إداري، ومبنى للأنشطة، وعدد 2 ملعب خماسي، وتراس، وحضانة، وذلك في إطار سعي الدولة نحو التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطويرها، ورفع القدرات البدنية والثقافية والرياضية.

توفير أماكن لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي المتكامل بقرية «نزلة الشوبك»، الذي تم إنشاؤه لخدمة 60 ألف نسمة، ويضم مركز تكنولوجي ومكتب سجل مدني ومكاتب خدمات التموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية، ومكاتب خدمية، مع مراعاة توفير أماكن لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يسهم في تحقيق نقلة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، والاستفادة من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وإنهاء المعاملات الحكومية في سهولة ويسر.

محافظ الجيزة يتفقد توسعات وتطوير مجمع المدارس

كما تفقد محافظ الجيزة توسعات وتطوير مجمع المدارس، الذي يضم عدد 3 مدراس، تشمل مدرسة «الأنوار» الابتدائية، المكونه من عدد 3 مباني، بعدد 54 فصلاً تعليمياً، وكذا مدرسة «محمد عرفة الصيفي» الإعدادية والثانوية، والمكونه من 3 مباني، بعدد 44 فصلاً تعليمياً، وذلك في إطار خطة الدولة في التوسع في إنشاء المدارس، للعمل على تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، والنهوض بالعملية التعليمية.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء وتطوير الوحدة الصحية بقرية «الشوبك»، وذلك لخدمة أهالي القرية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة، في ضوء التكامل الذي تحققه مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير كافة المناحي المعيشية للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بسرعة تجهيز الأجهزة الطبية والأطقم الطبية لتشغيل المركز الطبي فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمبنى، كما تفقد محطة رفع الصرف الصحي في «عزبة حسن عثمان»، للارتقاء بالبنية التحية للقرية، لخدمة حوالي 10 آلاف نسمة.