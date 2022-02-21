حنين حسام تبكي في قاعة المحكمة: «والله ما عملت حاجة»

شرعت حنين حسام في البكاء بعد انتهائها من سماع أقوال الشهود في قضية الاتجار بالبشر، مرددة: «والله ما عملت حاجة.. نفسي أروح لأبويا وأمي».

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت حنين حسام «فتاة التيك توك»، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع دفع غرامة 200 ألف جنيه.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم، حكمها بتأجيل جلسة إعادة محاكمة حنين حسام على خلفية اتهامها بالاتجار بالبشر والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة لجلسة 22 مارس المقبل.

وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهام الاتجار بالبشر لفتاة التيك توك حنين حسام، بعد أن قصدت التعامل في أشخاص طبيعيين بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية، الأمر الذي اعتبرته النيابة العامة استغلالا للقاصرات بما يخل بالآداب العامة واتجاراً بالبشر.

القبض على حنين حسام

وكانت قوات الأمن بالقليوبية تمكنت من تعقب هاتف المتهمة حنين حسام بعد بثها لفيديو خلال اختبائها بإحدى الشقق السكنية في بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومباحث الإنترنت بعد صدور حكم غيابي عليها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

حنين حسام: أنا بريئة من كل التهم دي

وقالت حنين حسام في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي، إنها بريئة من الاتهامات المنسوبة إليها، التي صدر بموجبها حكم قضائي ضدها بالسجن المشدد، ويعد هذا الظهور هو الأول منذ صدور حكم قضائي بحقها، فكانت قد قامت بإغلاق حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام أفراد أسرتها بإغلاق هواتفهم المحمولة، بعد صدور أمر من محكمة الجنايات بالقبض عليها، خلال جلسات المحاكمة في قضية الاتجار بالبشر.