استكمال محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك في قضية الاتجار بالبشر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام، والتي تواجه فيها تهمة الاتجار بالبشر، والحث على الفسق.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري، وهاني شحاتة.

شاهدة: كنت أحلم بالانضمام للإعلام ووجدت إعلان حنين

كانت المحكمة أجلت الجلسة الماضية لإرفاق المستندات للقضية، لجلسة اليوم. وشهدت الجلسة الماضية سماع أقوال الشهود في قضية فتاة التيك توك حنين حسام، وقالت شاهدة إنّها لا تعرف المتهمة معرفة شخصية، ولم تقابلها أو تتقاضى منها أي مبالغ مالية، فضلًا عن أنّها طالبة بالجامعة الأمريكية، وكانت تحلم بالانضمام إلى الميديا والإعلام، وحينما شاهدت إعلانًا عبر تطبيق «فيس بوك» يطلب مذيعين تقدمت بالسؤال عن التفاصيل.

وأضافت الشاهدة، أنّها خلال سؤالها عن هذا الإعلان، تعرفت على المتهمة حنين حسام ودار حوار بينهما، عبارة عن أنّ الربح من تفاصيل هذا الإعلان من الممكن أن يكون من 3 إلى 36 ألف دولار شهريًا.

انهيار حنين حسام

وذكرت شاهدة أخرى أمام هيئة المحكمة، أنّها لا تعرف حنين حسام معرفةً شخصيةً، وأنّها كانت تملك حسابا على منصّة تيك توك، قبل ظهور حنين نفسها عليها، وقبل انتهاء الجلسة انهارت المتهمة حنين حسام وأخذت تصرخ، قائلة: «والله ما عملت حاجة.. أنا نفسي أروح لأبويا وأمي».