دفاع حنين حسام: الشركة استعانت بالمتهمة لكثرة متابعيها

قال دفاع حنين حسام فتاة التيك توك المتهمة في قضية الاتجار بالبشر والحث على الفسق، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إن شهود النفي جميعهم أقروا أن حنين حسام لم تكن هي السبب في دخولهم لمنصة التيك توك، وأنهم موجودين عليها قبل ظهور حنين حسام عليها بسنة، واعترفوا أمام النيابة العامة أنه تم استغلالهم من قبل أشخاص آخرين وليس من المتهمة.

محادثة حنين حسام مع الشركة تبرئها

وأكد محامي المتهمة، أن الشركة التي تقدم الفيديوهات، استعانت بحنين حسام نظراً لوجود متابعين لها بشكل كبير للترويج للفيديوهات على الشركة، موضحا أن محادثة حنين حسام مع أعضاء الشركة تبرئها من تهمة الاتجار بالبشر.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاته.