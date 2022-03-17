وزيرة الثقافة: الإسماعيلية ممر للسلام والفنون طوال تاريخها

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن مدينة الإسماعيلية، لطالما كانت ممرا للسلام والثقافة على مر التاريخ، مشيرة إلى أن مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية الطويلة والقصيرة في دورته الـ23، يلتقي به ممثلي أكثر من 50 دولة من المخرجين المصريين والعرب والأجانب.

وزيرة الثقافة: المهرجان يضم أفلام بناءة

وتابعت خلال كلمتها في حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية الطويلة والقصيرة، أن المهرجان منذ ميلاده محفلا عالميا، لمناقشة العديد من الأفكار البنائة، ويضم برنامج مميز به العديد من الأفلام، التي تعرض لأول مرة عربيا وعالميا.

وأوضحت أن المهرجان يضم عدد من الفعاليات الأخرى على هامش المهرجان، التي تقدم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بمشاركة عدد من الفنانين والمخرجين لتحقيق أكبر استفادة من المهرجان.

وافتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم، الدورة الـ23 من مهرجان الاسماعيلية للسينما التسجيلية الطويلة والقصيرة، بحضور عدد من الفنانين والمخرجين.

ساندرا نشأت ضمن لجنة التحكيم

بدأ الحفل، بالتعريف بالمخرجن المصرين والأجانب المشاركين في افتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية المخرجو المصرية ساندرا نشأت وديفيد بالاسيوس، السينمائية السورية ليان شواف، المخرج المصري محمود سليمان، المونتيرة داليا الناصر، بينما تضم لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام الروائية وأفلام التحريك كلا من المخرجة الفرنسية فريديريك ديفو، المخرج الأيرلندي فنسنت جالاجر، المخرج الأمريكي بيب شودوروف.

ويعرض المهرجان 4 أفلام قصيرة في الحفل الافتتاحي للمهرجان تتصمن «جزر الهند الغرامية» من فرنسا و«حاسة اللمس» من سويسرا و«الشقيقات» من هولندا، وفيلم «تايم كود» من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى 50 دقيقة، ولن يحتاج المشاهد للترجمة أثناء عرضها، حيث تعتمد على الأداء الحركي.