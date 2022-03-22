اعتماد تشكيل مجلس الطفل ببني سويف.. «قادة مصر في المستقبل»

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تشكيل مجلس الطفل المكون من 15 طفلا وطفلة، ممثلين للمحافظة من جميع الفئات، ضمن تأسيس منتدى الطفل المصري الذي تم تدشينه على مستوى محافظات مصر، والذين تم انتخابهم من بين 80 طفلا تم ترشيحهم من «التربية والتعليم، المعاهد الأزهرية، مدارس الأحد التابعة للكنيسة، الموهوبين رياضيا بالشباب والرياضة»، وذلك بناء على المذكرة التي عرضتها مديرة وحدة شئون المرأة وخط نجدة الطفل شيماء كرم.

الأطفال قادة مصر في المستقبل

وأثنى محافظ بني سويف على هذه المبادرة، معربا عن سعادته بتأسيس هذا المنتدى لأطفال بني سويف، مؤكدا على أنهم قادة مصر في المستقبل، مشيرا إلى ضرورة وأهمية تضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها من أجل دعم ومساندة الأطفال والتركيز على الاهتمام بالنشء، باعتبارهم اللبنة الأساسية لأفراد المجتمع والسواعد المستقبلية اللازمة لتحقيق التقدم والنهوض بالوطن، مشيرا إلى أن مشاركة الأطفال في قضايا المجتمع يمثل نقلة حضارية وإنسانية، كما يسهم في تنمية شخصية الطفل ودعم مواهبه وقدراته العقلية والبدنية، إلى جانب تعزيز حبه وانتمائه لوطنه.

أنشطة ترفيهية ومهارية لرفع وعي الأطفال

من جهتها أوضحت مديرة وحدة شئون المرأة وخط نجدة الطفل، أنه تم تنظيم فعالية تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وفي حضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث شارك فيها الـ 80 طفلا الذين تم اختيارهم وفقا لبعض المعايير التي وضعها المجلس القومي، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية والمهارية ورفع وعي الأطفال الحضور بقضايا حقوق الطفل من خلال المسابقات المتنوعة، واختتمت الفعاليات بانتخابات لتشكيل مجلس مكون من 15 طفلا وطفلة ممثلين للمحافظة.

تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

واستعرضت فكرة منتدى الأطفال، والذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، ضمن خطة وأهداف المجلس، بالتعاون مع وحدة حماية الطفولة والأمومة بالمحافظة لدعم وتعزيز حق مشاركة الأطفال فيما يخصهم، وإنفاذ حقوق الطفل النابعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل المصري، من خلال تأسيس وتفعيل منتدى فرعي للأطفال بكل محافظة مكون من 15 طفلاً ممثلين لكل شرائح المجتمع، لبناء قدراتهم لتمكينهم من ممارسة حقهم في المشاركة الفعالة في الأمور والشؤون التي تتعلق بهم، بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات الدولة المختلفة مع اكتشاف ورعاية الموهوبين وتدريبهم وتمكينهم في هذا المجال.

وتم تأسيس وتفعيل منتدى أطفال مركزي يضم ممثلين لكافة شرائح وفئات أطفال الجمهورية بالانتخاب، كما ساهم المجلس بفاعلية في وضع المواد المتعلقة بالطفولة بدستور 2014، ورصد ومتابعة أحوال الطفل المصري وعقد لقاءات وزارية متعددة، بهدف إيصال صوت الطفل والحصول على حقوقه، فضلاً عن دور المجلس ومشاركته في وضع الاستراتيجية القومية للطفولة وخطتها التنفيذية، والمساهمة في إعداد تقرير مصر الدولي لحقوق الطفل.