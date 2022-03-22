سميره سعيد تطرح «انتي الأولى» احتفالا بالمرأة وتقديرا لها

طرحت منذ قليل، النجمة سميرة سعيد أحدث أغانيها بعنوان «أنتي الأولى» والتي تعتبر هي الأغنية الرسمية للموسم الثاني لمبادرة «واحدة جديدة» الذي تقوم بها فيكتوري لينك وذلك احتفالًا بالمرأة وتقديرا لها.

سميرة سعيد تحتفل بالمرأة

«أنتي الأولى» التي قدمتها الفنانة سميرة سعيد من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة وتوزيع أحمد عبد السلام، وطرحتها «فيكتوري لينك» اليوم للاحتفال بالمرأة تحت مبادرتها «واحدة جديدة» للعام الثاني علي التوالي.

وأبدت النجمة سميرة سعيد سعادتها في إحياء المبادرة هذا العام من خلال تقديم أغنية «أنتي الأولى» وذلك إيمانًا منها بالمبادرة، وبالتحديات التي تواجه المرأة في المجتمع، وأنها في قمة سعادتها لأنها تقوم بهذا العمل الفني.

تكريم السيدات الفائزات في احتفالية كبرى

وتتضمن المبادرة، اختيار نماذج من السيدات من صاحبات القصص الملهمة، لتكريم السيدات الفائزات في احتفالية كبرى تضم العديد من الشخصيات العامة والمشاهير، وعرض القصص المقدمة منهن، وتقديم جوائز رمزية لهن، وذلك لتشجيع السيدات على مشاركة قصص نجاحهم، وتتضمن المبادرة هذا العام تشجيع السيدات اللاتي لهن أفكار لمشاريع جديدة، وعرضها تحت اسم «حلم جديد».

تفاصيل مبادرة واحدة جديدة

الجدير بالذكر، أن «واحدة جديدة»، طرحت السنة الماضية أغنية وفيديو كليب تحت اسم «واحدة جديدة» شاركت فيه الفنانة روبي والفنان ماجد الكدواني، كما كرمت 10 من السيدات الملهمات بقصص نجاحهن وكفاحهن وشارك في التكريم وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيڤين قباج، والفنانة ليلي علوي ويسرا والإعلامية مني الشاذلي.

وفي وقت سابق، صرحت إنجى الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «فيكتورى لينك» إن مبادرة «واحدة جديدة» تستهدف التعرف على قصص النجاح المختلفة لسيدات في كل المجالات وجميع فئات المجتمع، لتوصيل صوتهن ورسالتهن لاستلهام النجاح ونطمح أن تكون تلك القصص دافع لنجاح السيدات اللاتي يعشن ظروفا مشابهة.

وأكدت أنه ليس بالضرورة أن يكون النجاح في مجال العمل فقط، و لكن أيضًا تربية الأبناء، ورعايتهم ليكونوا أفراد مميزين بعد نجاح، وكذلك قصص كفاح الأمراض، كما أن هناك قصص نجاح لمواجهة ظروف شخصية ومجتمعية.