عابد ورئيس غرفة الصناعة بالإمارات يبحثان التعاون التجاري ودعم المشروعات الصغيرة

عقد المستشار علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، اجتماعا اليوم بعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة بالشارقه بالإمارات العربية المتحدة.

بحث تنمية التعاون في المجالات التجارية

وناقش الاجتماع، سبل تنمية التعاون في المجالات التجارية وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخدم الجانبين، وتعزيز التجاره بين البلدين من خلال تفعيل القوانين المشتركه ، حيث أن الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر.

العلاقات التجارية بين مصر والإمارات

واشاد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، بالعلاقات التجاريه بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين متميزة ومتفردة وتاريخية وتعد نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور شعبان رأفت المستشار القانوني لغرفة الصناعة والتجارة بالشارقة.

يذكر أنه قد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات العربية المتحدة زاد 24.8% خلال أول شهرين من 2020 ليسجل 747.898 مليون دولار في مقابل 599.233 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.