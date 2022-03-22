المؤبد لقاتل زوجته في الإسماعيلية.. قتلها بالرصاص أمام المواطنين

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، في جلستها قبل قليل، برئاسة المستشار هاني مطاوع، وعضوية المستشارين هشام الغمراوي، وأحمد مدين، ومحمد الملا، بأمانة سر، رضا رجب، حكمها بمعاقبة المتهم بقتل زوجته رمياً بالرصاص في أحد الشوارع بمدينة الإسماعيلية، بالسجن المؤبد.

تفاصيل واقعة قتل زوج زوجته رمياً بالرصاص

وجاء في أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أن الزوج «أشرف س.»، 35 سنة، عاطل، أقدم على قتل زوجته في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية، في دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بإطلاق عدة أعيرة نارية عليها، استقرت 3 طلقات نارية في جسدها، نقلت على أثرها إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها متأثرةً بإصابتها.

وشكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث برئاسة المقدم محمد سكر، لضبط المتهم بارتكاب الواقعة، ونجح ضباط البحث في القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وقالت المصادر الطبية حينها إن المجني عليها وتُدعى «نعمة أحمد حسن»، 33 سنة، توفيت بعد دخولها المستشفى بساعات، متأثرةً بإصابتها بطلقات نارية في البطن والصدر.

اعترافات المتهم بقتل زوجته في الإسماعيلية

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة، قائلاً إن خلافات عائلية نشبت بينه وبين زوجته، غادرت بسببها المنزل وانتقلت للعيش مع أسرتها، مشيراً إلى أنه طالبها يوم الواقعة بالانتقال للعيش معه، إلا أنها رفضت، ونشبت مشاجرة بينهما.

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهم اعتدى بالضرب عليها، وأثناء نقلها إلى المستشفي بسيارته، حاولت الفرار من السيارة والهرب، إلا أنه أطلق النار عليها في الشارع، مما أدى إلى وفاتها متأثرةً بإصابتها، ولاذ المتهم بالفرار.

وتمكنت مأمورية مكبرة للمباحث الجنائية من القبض علي المتهم وبحوزته السلاح والسيارة المستخدمة فى الواقعة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بعد تنقله بين أكثر من 4 محافظات للهرب.