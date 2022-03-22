تفاصيل حبس متهم بقتل «طفل الإسماعلية»: «كان هيوقّع بيني وبين جاري بسبب كلب"

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل نجل جاره بمدينة فايد التابعة لمحافظة الاسماعيلة بسبب مشاهدة الطفل له أثناء قتل كلب جارهما وتهديد الطفل له بإخبار مالك الكلب، 4 أيام على ذمة التحقيقيات.

وأمرت النيابة العامة بنقل جثمان الطفل بعد العثور عليه بجانب إحدى المصارف المائية بالمدينة للمشرحة، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير واف بحالته وأسباب وفاته.

تفاصيل الواقعة

ووفق التحقيقات الأولية تعرض الطفل البالغ من العمر 10 سنوات للقتل بعد إصابتة بجروح متفرقة باستخدام نصل حديدي على يد جاره، الذي يملك مزرعة تقطن قرب منزله بمدينة فايد التابعة لمحافظة الاسماعلية.

جاء ذلك، وفق التحقيقات، بعد مشاهدة الطفل للمتهم يقتل كلبا مملوكا لجار لهما، وإخباره لصاحب المزرعة أنه سيبلغ صاحب الكلب، فقام الرجل بإستدراج الطفل إلى مزرعته ليقوم بالتعدي عليه جسدياً ثم يقوم بإخراج نصل حديدي ويقوم بإصابته بعدة جروح قطعية متفرقة بالجسم، ثم خنقه ليفارق الطفل الحياة، وحتي يتمكن هذا الجار من إخفاء فعلتة قام بوضع الطفل داخل جوال بلاستيكي وألقاه قرب أحد المصارف المائية الكائنة بمحيط القرية محل سكنهما.

تحرير بلاغ بالحادث

وعندما باءت محاولات والد الطفل للبحث عنه بالفشل، توجه إلى قسم شرطة فايد ليقوم بتحرير بلاغ بغياب نجله، وبعد عمليات البحث وجمع المعلومات ومتابعه خط سير الطفل اهتدت فرق البحث إلى التعرف على المتهم منفذ الواقعة.

ضبط الجاني

وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بفعلته أقر بها قائلاً «كان هيوقع بيني وبين جاري بسبب جاري»، الامر الذي دفعه للتخلص من الصبي، وأرشد عن مكان الطفل وسلاح الجريمة الذي استخدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.