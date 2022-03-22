البنك الأهلي يرفع سعر الفائدة 3% على قروض التجزئة

قرر البنك الأهلي المصري، اليوم، رفع سعر الفائدة على قروض التجزئة بنسبة 3% لكل الفئات، فيما يخص القروض الشخصية، وقروض السيارات.

القروض القائمة تظل دون تغيير

وكشف البنك الأهلي المصري، في بيان حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أنه تقرر رفع الفائدة على قروض التجزئة، بينما الفائدة على القروض القائمة تظل كما هي دون تغيير.

وأوضح البيان، أن قرار رفع الفائدة 3% يكون على القروض الشخصية وقروض السيارات الجديدة فقط.

إصدار أوعية ادخارية جديدة

وكان البنك الأهلي المصري قد أعلن الاثنين، عن إصدار أوعية ادخارية، من خلال إصدار شهادة ادخارية بفائدة 18%، لمدة عام.

من جانبه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنّ البنك طرح شهادات ادخار بفائدة 18%، بعد عقد اجتماع عاجل في البنك الأهلي المصري، أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور اعتبارا من اليوم.

وأشار إلى أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية، قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

قرارات البنك المركزي المصري

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن الاثنين، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%.