الشهادات الادخارية في البنك الأهلي.. طرح أنواع جديدة بعائد 18%

أعلن البنك المركزي، أمس، زيادة أسعار الفائدة 1%، وأدى ذلك إلى تحديث الشهادات ادخارية في البنك الأهلي المصري بشهادة بعائد 18%، والتي تسمى بالشهادة البلاتينية السنوية، والتي تعد أعلى الفئات في نسبة العائد بين جميع الفئات المطروحة سواء في البنك أو بنوك أخرى، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عنها خلال الساعات القليلة الماضية منذ الإعلان عنها، حيث خلال ساعات من القرار حصل البنك على 8 مليار جنيه من المواطنين الراغبين في شراء الشهادة الجديدة.

وستعرض «الوطن» في السطور التالية أنواع الشهادات الادخارية التي يقدمها البنك الأهلي للمواطنين والعملاء بجانب أسعار الفائدة الجديدة التي تم تحديدها وأسعار العائد الخاص بكل شهادة، خاصة وأنه يعد من أعلى العوائد بالسوق المصرية يصل لـ18% سنويًا.

أنواع الشهادات الادخارية في البنك الأهلي المصري

*الشهادة البلاتينية السنوية

أتاح البنك الشهادة البلاتينية السنوية أمام المواطنين منذ أمس، بأعلى فائدة سنوية تقدر بـ 18%، وهو عائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويتم صرف قيمة الفائدة شهريا، كما يمكن الاقتراض بضمانها من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية، وكذلك يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمانها.

البلاتينية والمتغيرة والثابتة أحد أهم شهادات البنك

*الشهادة البلاتينية المتغيرة

يتيح البنك الأهلي المصري الشهادات البلاتينية المتغيرة بسعر فائدة يقدر بـ 8.5% سنويًا، وهي فائدة متغيرة، حيث يصرف العائد بشكل ربع سنوي، وتصل مدة الشهادة 3 سنوات.

*الشهادة البلاتينية الثابتة

ويطرح البنك الشهادة البلاتينية بسعر الفائدة 11% سنويًا، بفائدة ثابت طوال مدة الشهادة، على أن تصرف قيمتها بشكل شهري، وتكون مدتها 3 سنوات.

*الشهادة الخماسية الثابتة

كما يقدم البنك الشهادة الخماسية الثابتة بحد أدنى 1000 جنيه وسعر الفائدة 10.25% سنويًا، بفائدة ثابتة طوال مدة الشهادة، على أن تصرف كل شهر، وتكون مدتها 5 سنوات.

*شهادة أمان المصريين

يقدمها البنك لمدة 3 سنوات بعائد 13%، ويمكن أن تسترد بكامل قيمتها في نهاية المدة، ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقا و رغبه العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها ولكنة لن يستفيد بالعائد، حيث تعتبر وثيقة تامين علي الحياه للعميل.