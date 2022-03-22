قتلها زوجها بـ3 طلقات في الإسماعيلية وشقيقتها: «المؤبد أراح قلوبنا» 

عبرت شقيقة الزوجة التي أقدم زوجها على قتلها رمياً بالرصاص أمام المواطنين، في أحد الشوارع بمدينة الإسماعيلية، عن ارتياحها لصدور حكم محكمة جنايات الإسماعيلية بمعاقبة الزوج المتهم بالسجن المؤبد، واعتبرت أن الحكم يثلج صدور أفراد الأسرة.

وقالت «كريمة أحمد حسن»، شقيقة الزوجة المجني عليها «نعمة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتهم أقدم علي قتل شقيقتها بسبب رفضها عمله بالإتجار في المواد المخدرة، وهو ما دفعها للتشاجر معه في نفس يوم ارتكابه الواقعة، حيث انهال عليها بالضرب، وأطلق عليها عدداً من الأعيرة النارية، التي أودت بحياتها.

أصابها في قدمها والمستشفى رفض استقبالها

وأضافت «كريمة» أن المتهم، ويُدعى «أشرف س.»، في نهاية الثلاثينات من العمر، تزوج من شقيقتها بعد طلاقها من زوجها الأول، وأقام معها في المنزل لفترة طويلة، ثم غادر إلى إحدى محافظات الصعيد، وعمل في الإتجار في مخدر «الشابو».

وتابعت أنه «بعد ما دخل طريق المخدرات، بدأت المشاكل بينهم، وطلبت شقيقتي الطلاق، لكنه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب، وفي يوم الواقعة اعتدى عليها بالضرب، ثم أصابها بطلق ناري في القدم»، مشيرةً إلى أنه توجه بها إلى إحدى المستشفيات الخاصة، إلا أن المستشفى رفض استقبالها.

المجني عليها حاولت الهرب قبل مقتلها

وأضافت: «أختي حاولت الهرب من السيارة، وخلال نزولها، أطلق عليها 3 طلقات في الصدر، مما تسبب في وفاتها في الحال، ولاذ بالفرار، إلى أن تمكنت الشرطة من ضبطه».

وقالت «كريمة» إن شقيقتها «نعمة» كانت بمثابة «رب الأسرة»، بعد إصابة والدها بالعديد من الأمراض، وأنها كانت تنفق على الأسرة وتساعد والدها بالعمل في بيع الخضروات والفاكهة.

وتابعت: «راحت أختي، راحت سندي في الدنيا وتركت لي بنتها شهد، 13 سنة، أعمل علي تربيتها، أملا في دخولها الثانوية العامة».

تفاصيل واقعة قتل زوج زوجته بالرصاص

تعود الواقعة إلي شهر أغسطس قبل الماضي، عندما أقدم أحد الأشخاص عدداً من الأعيرة النارية على زوجته، في شارع «صبري مبدي»، بمنطقة الخامسة، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وتمكنت مأمورية مكبرة للمباحث الجنائية من القبض علي المتهم في منطقة المنيب، بمدينة الجيزة، وبحوزته السلاح والسيارة المستخدمة فى الواقعة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بعد تنقله بين أكثر من 4 محافظات.