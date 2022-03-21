وزير الشباب يشيد بالمرحلة الثانية من تدريب المنسقين الإعلاميين

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمرحلة الثانية من تدريب المنسقين الإعلاميين، بمديرياتها في كافة المحافظات، والتي نفذتها الوزارة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ووجَّه الوزير الشكر والتقدير للتعاون المثمر مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلاً: «نطالب المنسقين بتطوير العمل والاستدامة والتواصل والتفعيل الدائم للرؤية العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية، مع التدريب على استخدام التقنيات الحديثة، والربط المركزي مع بوابة مصر للشباب والرياضة، وكذلك الربط مع مختلف مشروعات الوزارة، وإجراء دراسات مسحية من أرض الواقع لبحث المشكلات بمختلف المديريات ومراكز الشباب والعمل على حلها بشكل مدروس».

«صبحي»: ملتقى المنسقين الإعلاميين لصقل مهارات منسقي المديريات

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ملتقى المنسقيين الإعلاميين يشكل أهمية لصقل مهارات منسقي المديريات واطلاعهم على كل جديد في عالم الصحافة والإعلام، في سياق النهج الجديد للوزارة نحو استراتيجية التحول الرقمي، بالعمل على تطوير السياسة الإعلامية وفتح قنوات التواصل مع وسائل الإعلام باختلاف أدواتها، وتفعيل الجانب الإعلامي بالعديد من الفعاليات ذات العلاقة، للاستفادة من الأطروحات التي من شأنها أن تزيد من المكتسبات في هذا الإطار الإعلامي الذي يمثل شريانًا حيويًّا لتحقيق النجاح المنشود.

الوزير: نسعى إلى توحيد السياسة الإعلامية والمضمون الإعلامي

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى سعي وزارة الشباب والرياضة إلى توحيد السياسة الإعلامية والمضمون الإعلامي خلال المرحلة الراهنة بما يتواكب مع التطور التكنولوجي السريع وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة من أجل إيصال مضمون الرسالة المستهدفة بشكل يحقق أفضل النتائج المرجوة.

فوزي يستعرض الدورات والورش التي شهدها الملتقى الأول

وعرض الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ومدير المشروع، تقريرًا مفصلاً بشأن ما تم منذ انطلاق الملتقى، حيث شمل العرض مكونات المرحلة الأولى وتنفيذ توصيات الملتقى الأول الذي عقدته الوزارة يناير الماضي، والذي تم خلاله أيضًا إقامة دورات وورش عمل للتدريب التقني والفني فيما يخص المهارات الإعلامية، والتصوير والمونتاج، وفنون الكتابة الصحفية.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية التي تمت من خلال بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضمنت تنفيذ دورات تثقيف سياسي، لتوحيد الرسالة الإعلامية للهيئات والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة وفقاً للسياسة الإعلامية للدولة، وتماشياً مع رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى شرح كامل لآليات تسويق الخدمة الإعلامية، والفرق بين الإسكربت والخبر، وعدم تكرار المعلومات بالخبر والتقرير الإعلامي، وأسس التصوير، وتعريف الكادرات المختلفة، وأسباب استخدامها بما يناسب الخدمة الإعلامية المقدمة، وركز محتوى ورش العمل التدريبية على توضيح نموذج الاتصال، وتحديد المرسل والمستقبل للرسالة الإعلامية، والأداة المستخدمة في توصيل الرسالة، وأنواع الرسائل، والفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، وإنشاء منصات على وسائل التواصل الاجتماعي وتوثيقها.

وشهدت ورش العمل شرحًا كاملاً لآليات تسويق الخدمة الإعلامية، والفرق بين الخبر والمقال والتقرير، وعدم تكرار المعلومات بالخبر والتقرير الإعلامي، وأسس التصوير، وتعريف الكادرات المختلفة، وأسباب استخدامها بما يتناسب مع الخدمة الإعلامية المقدمة، وركز محتوى ورش العمل التدريبية على توضيح نموذج الاتصال، وتحديد المرسل والمستقبل للرسالة الإعلامية، والأداة المستخدمة في توصيل الرسالة، وأنواع الرسائل، والفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، وإنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي وتوثيقها وكيفية إدارتها.