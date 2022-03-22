خبير اقتصادي: قرارات مدبولي جاءت لضبط الأسواق وتخفيف معاناة المواطنين

أشاد محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، والخاصة بتبكير صرف العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمعاشات في أول أبريل بدلاً من أول يوليو، موضحًا أن هذا يحدث لأول مرة في الموازنة، إذ أن الدولة ساعية بشكل كبير لزيادة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة للجميع.

ضبط الأسواق من خلال دور رقابي لوزارة الداخلية

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Extra news»، أن قرارات مصطفى مدبولي أمس، تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لضبط الأسواق من خلال دور رقابي لوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف معاناه المواطنين، بعد أن ألقت الأزمة العالمية بظلالها على كافة دول العالم جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، مما أدى لاستغلال البعض للأزمة بهدف تخزين السلع وحجبها عن الأسواق.

وزارة التموين وفرت جميع المنتجات الغذائية

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن البعض أقدم على هذا الجشع لتحقيق أهداف شخصية، ومن ثم زيادة مفرطة في الأسعار تضرر منها الشعب المصري كله، لكن وفقًا لتصريحات المسؤولين في المجمعات الاستهلاكية، فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفرت جميع المنتجات الغذائية، من خلال الشركة القابضة، بأسعار مناسبة، وتوفر السكر بكميات كبيرة، ولحوم طازجة بـ95 جنيها، والمكرونة بـ4 جنيهات، والزيت بـ25 لترا.

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية أشد بكثير جدًا من أزمة جائحة كورونا، كما أن الأولوية القصوى خلال هذه الفترة هو ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين.