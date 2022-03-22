حلا شيحة تعود لإثارة الجدل مجدداً: نشرت صورة بصحبة والدتها بدون حجاب

أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل حولها مرة أخري بعد نشرها صورة بصحبة والدتها بمناسبة عيد الأم وهي بشعرها دون حجاب.

وعلقت حلا على الصورة قائلة: «حبيبتي يا امي الحنان كله والعزوة والسند الجميل والطيبة النادرة والحكمة والصبر علينا، عمرك أبدا ما اتعصبتي علينا ودايماً تحتوي، وعمري ما خفت اتكلم معاكي وأحكيلك دايماً، جميلة حتي في زعلك، متفهمة».

حلا شيحة تتحدث عن والدتها

واضافت حلا: «لو كلمة مش عجباكي تكتفي برد محايد ، بتحبي الضحك ودمك خفيف، كرمك لما حد يزورك واستقبالك وروحك الجميلة .. ربنا يخليكي لينا ويسع قلبك دايماً».

وانهالت تعليقات الجمهور علي هنا متسائلين: هل حلا خلعت الحجاب مرة أخري؟.

حلا شيحة وأزمة تامر حسني

يذكر أن حلا شيحة كان لها أزمة مؤخرا مع الفنان تامر حسني، بسبب بعض مشاهد الفيلم التي تضمنها كليب «بحبك»، وأثار غضب حلا وعلقت بطريقة هجومية عليها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم، وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه هيحترم رغبتي».

واختتمت حلا قائلة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقاييس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح».