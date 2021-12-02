والد حلا شيحة: «كتبت أملاكي لبناتي وحلا صالحتني في افتتاح معرضي»

كشف الدكتور أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، عن كتابته جميع أملاكه بأسماء بناته وأحفاده، قائلًا: «أنا كتبت فعلا جميع ممتلكاتي باسم بناتي وأحفادي، لأن محدش ضامن عمره ودا حقهم كل ما أملك ليهم ولأمهم».

أحمد شيحة لم يبدِ قلقه من اكتتاب ممتلكاته لبناته

وعن إمكانية حدوث مشكلة بينهم بسبب الميراث، كما حدث مع الفنان رشوان توفيق، ردّ «شيحة»: «لا مش هيحصل مشكلة لأنهم بيحبوا بعض جدا، وعمري ما هندم أبدا إني عملت كدا، لأن دا حقهم وحق أحفادي كمان».

والد حلا شيحة: ابنتي حرة في حياتها وأنا راضٍ عنها

كما تحدث أحمد شيحة عن ابنته الفنانة حلا شيحة، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية لجريدة الوطن بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «حلا حرة في حياتها، مقالتليش أنا هبطل تمثيل وهلبس الحجاب بس هي حرة، وانا راضي عنها، أنا أرائي مبقدرش أتنازل عنها حتى لو لبنتي أو لأمي، وهي عارفة دا كويس».

لا يوجد خلافات بين حلا شيحة ووالدها

وأضاف أحمد شيحة، أنه ليس هناك خلافات بينه وبين ابنته حلا، موضحًا: «أنا زعلت من حلا، وهي جت تصالحني يوم افتتاح معرض الفنون التشكيلية بتاعي»، أما عن حضوره عزاء شقيقة معز مسعود، فأكد أنه أمر واجب عليه، وليس على سبيل المجاملة.

أحمد شيحة يفتتح معرض للفن التشكيلي

وكان الفنان أحمد شيحة، احتفل منذ أسبوعين، بافتتاح المعرض التشكيلي الخاص به الذي يحمل عنوان «روح مصرية في جاليري بيكاسو»، والذي أقيم بالتجمع الخامس، في حضور حلا شيحة، وزوجها معز مسعود، وعدد من الفنانين التشكيليين وبعض الشخصيات العامة.