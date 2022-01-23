حلا شيحة: الدنيا لحظات ثم نرحل من المؤقت إلى ما هو باق

ابتعدت الفنانة حلا شيحة عن مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، واكتفت بنشر آيات قرآنية فقط، وأحاديث ومواعظ دينية.

رسالة حلا شيحة إلى جمهورها

ووجهت حلا شيحة رسالة إلى جمهورها من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة، «لحظاتٍ هي الدنيا، ثم نرحل من المؤقت إلى ما هو باق، فإغفر لي ربي ما مضى وأعنيِ علي بقي».

حلا شيحة واعتزالها الفن

لم تصرح الفنانة حلا شيحة باعتزالها الفن نهائيا، لكنها قررت أن تتبرأ من فيلمها الأخير «مش أنا» مع الفنان تامر حسني، نظراً لظهورها بمشاهد بها «أحضان»، وهو ما ترفضه الفنانة في الوقت الحالي، وخرجت في مشادات وخلافات مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الذي رفض اعتزال ابنته الفن نهائياً.

ومن جانبه قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة أنه ليس هناك خلافات بينه وبين ابنته حلا، موضحًا لـ«الوطن»: «أنا زعلت من حلا، وهي جت تصالحني يوم افتتاح معرض الفنون التشكيلية بتاعي».

آخر أعمال حلا شيحا

فيلم «مش أنا» مع الفنان تامر حسني، أخر أعمال الفنانة حلا شيحا بالسينما، وتجاوزت إيرادات الفيلم ملايين بدور العرض، وتغيب الفنانة حلا شيحا عن السباق الرمضاني المقبل 2022، حيث أنها لم تعلن تعاقدها على أى عمل فني خلال الفترة الحالية .

حلا شيحا ومعز مسعود

وكانت الفنانة حلا شيحة، أعلنت زواجها من الداعية معز مسعود منذ عدة أشهر، بعد فترة من ظهورهما سويا في أكثر من تجمع، ودعم المنتج معز مسعود زوجته خلال أزمتها بفيلم مش أنا، كما أن آخر ظهور للثنائي معا من خلال معرض الفن التشيكيلي الخاص بوالدها، الذي عرض خلاله أكثر من لوحة فنية، ونالت إعجاب جميع الحضور، وانتهى عرض اللوحات بالمعرض.