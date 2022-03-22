نادية مصطفى: 50% من المتسابقين في «المزيكاتي» من ذوي الهمم

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لمسابقة المزيكاتي، التي تقام تحت إشراف نقابة المهن الموسيقية، ويقدم المؤتمر الصحفي الفنان عمر خورشيد.

وأعربت نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن سعادتها بوجود مسابقة مثل المزيكاتي في ظل وجود الفنان هاني شاكر كنقيب للمهن الموسيقية.

نادية مصطفى تتحدث عن المواهب

وأضافت نادية: «مفيش شك أننا كلنا معنيين بحال الأغنية المصرية وكله متابع تدهورها، والنهاردة في ظل بناء مصر الجديدة لازم كلنا نتوحد لأن الفن شعار نجاح الدول لأن القوى الناعمة هي اللي بتحرك المجتمع».

واختمت نادية مصطفى كلمتها: «50% من المتقدمين للمسابقة من ذوي الهمم».

ومن جانبه، قال الشاعر جمال بخيت في كلمته خلال المؤتمر، إن سبب تدهور الأغنية في الوقت الحالي هو أن جميع جهات الإنتاج توقفت عن الإنتاج الفني.

وأضاف بخيت، أن وجود اسم نقابة المهن الموسيقية علامة الجودة في مشروع المسابقة، متمنيا الاستماع إلى صوت مصر في الغناء بهذه المسابقة.

كما أشاد أيضا بمسابقة «الدوم»، وقال إن المتميز بها هو وجود عدة فئات مختلفة مثل التمثيل والغناء والتقديم.

هاني شاكر يغيب عن المؤتمر الصحفي

يذكر أن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر غاب عن حضور المؤتمر الصحفي.