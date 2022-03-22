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هاني شاكر يغيب عن مؤتمر إطلاق برنامج «المزيكاتي» لدعم مواهب ذوي الهمم

كتب:

محمود الرفاعي
07:12 م | الثلاثاء 22 مارس 2022
هاني شاكر

هاني شاكر

تغيب الفنان هاني شاكر عن المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، والخاص بإطلاق برنامج المواهب «المزيكاتي»، الذي يهدف لاكتشاف مواهب الغناء لذوي الإعاقة.

جمال بخيت ونادية مصطفى أبرز الحضور في المؤتمر

مسابقة مزيكاتي تنظمها شركة أت وان شوت، تحت إشراف فني من نقابة المهن الموسيقية، وحضر المؤتمر نخبة من نجوم الفن، والغناء بمصر، على رأسهم الشاعر جمال بخيت، والفنانة نادية مصطفى والشاعر فوزي إبراهيم، والملحن حسن اش اش، والموسيقار منير الوسيمي ومستشار النقابة علاء عامر.

تفاصيل مسابقة المزيكاتي

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بالذوق العام للقيمة الفنية، واكتشاف المواهب الفنية الحقيقية ودمج أبناءنا من ذوي الهمم في المجتمع الفني.

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